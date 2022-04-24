Кард Bellator 280 – кто дерется 6 мая, весь список бойцов

Вечером 6 мая 2021 года состоится турнир Bellator 280, который будет проведен в Париже, Франция. В титульном бою пройдет сражение Райана Бейдера и Чейка Конго (тяжелый вес).
Кард Bellator 280:
- Райан Бейдер vs Чейк Конго
- Йоэль Ромеро vs Мелвин Манхоф
- Сорен Бак vs Сол Роджерс
- Ив Ландю vs Гэвин Хьюз
- Лоренц Ларкин vs Энтони Адамс
- Майк Шипмен vs Грегори Бабен
- Льюис Лонг vs Тибо Гути
- Фабакари Диатта vs Джордан Бартон
- Николо Солли vs Джоэль Куаджа
- Люси Берто vs Катажина Садура
- Педро Карвальо vs Пётр Нидзельски
- Юсеф Оуббас vs Маттьё Лето
- Виктор Верчере vs Бурама Камара
Где смотреть Bellator 280, во сколько начало прямой трансляции
- в России официально транслировать турнир не будут
- можно посмотреть на платных сервисах Showtime, Gulu
- начало турнира в 18:30 по мск