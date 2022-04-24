Кард Bellator 280 – кто дерется 6 мая, весь список бойцов

Теги Чейк Конго Райан Бейдер Bellator Bellator 280 Бокс/MMA/UFC

Вечером 6 мая 2021 года состоится турнир Bellator 280, который будет проведен в Париже, Франция. В титульном бою пройдет сражение Райана Бейдера и Чейка Конго (тяжелый вес).

Кард Bellator 280:

  • Райан Бейдер vs Чейк Конго
  • Йоэль Ромеро vs Мелвин Манхоф
  • Сорен Бак vs Сол Роджерс
  • Ив Ландю vs Гэвин Хьюз
  • Лоренц Ларкин vs Энтони Адамс
  • Майк Шипмен vs Грегори Бабен
  • Льюис Лонг vs Тибо Гути
  • Фабакари Диатта vs Джордан Бартон
  • Николо Солли vs Джоэль Куаджа
  • Люси Берто vs Катажина Садура
  • Педро Карвальо vs Пётр Нидзельски
  • Юсеф Оуббас vs Маттьё Лето
  • Виктор Верчере vs Бурама Камара

Где смотреть Bellator 280, во сколько начало прямой трансляции

  • в России официально транслировать турнир не будут
  • можно посмотреть на платных сервисах Showtime, Gulu
  • начало турнира в 18:30 по мск

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