Кард Bellator 280 – кто дерется 6 мая, весь список бойцов

Вечером 6 мая 2021 года состоится турнир Bellator 280, который будет проведен в Париже, Франция. В титульном бою пройдет сражение Райана Бейдера и Чейка Конго (тяжелый вес).

Кард Bellator 280:

Райан Бейдер vs Чейк Конго

Йоэль Ромеро vs Мелвин Манхоф

Сорен Бак vs Сол Роджерс

Ив Ландю vs Гэвин Хьюз

Лоренц Ларкин vs Энтони Адамс

Майк Шипмен vs Грегори Бабен

Льюис Лонг vs Тибо Гути

Фабакари Диатта vs Джордан Бартон

Николо Солли vs Джоэль Куаджа

Люси Берто vs Катажина Садура

Педро Карвальо vs Пётр Нидзельски

Юсеф Оуббас vs Маттьё Лето

Виктор Верчере vs Бурама Камара

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