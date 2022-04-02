Келвин Гастелум получил травму и выбыл с турнира UFC 273

Рейтинговый средневес UFC Келвин Гастелум не выйдет в октагон на турнире UFC 273.

Напомним, что изначально американец в ночь на 10 апреля должен был сразиться против Нассрудина Имавова, однако француз российского происхождения выбыл из-за проблем с визой.

На коротком уведомлении бой принял Дрикус Дю Плесси, но теперь травму получил сам Гастелум.

Имавов не сможет подраться с Гастелумом на UFC 273 из-за проблем с визой

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