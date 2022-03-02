Прогноз на бой Масвидаль — Ковингтон на UFC 272: коэффициенты на бой, кто победит 2 марта

6 марта в главном бою UFC 272 подерутся бывшие товарищи и главные гангстеры промоушена: Колби Ковингтон и Хорхе Масвидаль.

Коэффициенты Ковингтон — Масвидаль

Колби — 1.34

Хорхе — 3.22

Вполне справедливые кэффы, судя по их последним боям (оба проиграли Усману). Масвидаль рухнул в глухой нокаут во втором раунде, а Ковингтон, дважды побывавший в нокдауне (тоже во втором раунде), в итоге не только дожил до решения судей, так еще захватил с собой пару раундов. Трудно назвать какое-либо другое премущество Хорхе над Колби, кроме силы удара. Можно было сказать про опыт, но Масвидаль, aka уличный Иисус, не выделяется бойцовской дисциплиной и редко работает над ошибками. Да и у Ковингтона на порядок больше 5-ти раундовых боев.

Если сухо и прямо: в ударке Колби техничнее, богаче и быстрее, что приумножается хорошей держалкой, и дыхалкой. Масвидаль начинает создавать впечатление «сытого бойца», который держит уверенность благодаря ярким событиям из прошлого. Я бы написал про борьбу Ковингтона, но вряд ли он будет ее использовать в бою против того, кого искренне ненавидит. Это будет отличный бой — как минимум, однако явный фаворит все же есть.

Прогноз на бой Масвидаль — Ковингтон: победа Колби.