Где смотреть бой Холланд – Оливейра UFC 272: когда, во сколько начало прямой трансляции 6 марта

6 марта 2022 года в Лас-Вегасе пройдет турнир UFC 272, где состоится бой между Кевином Холландом и Алексом Оливейрой. Этот бой станет дебютным для Кевина Холланда в полусреднем весе.

Кевин Холланд — американский MMA боец (полусредний и средний вес). На профессиональном уровне выходит на бои с 2015 года, на его счету 21 победа и 7 поражений, а один из боев был признан несостоявшимся. Последний бой Холланда состоялся 30 декабря 2021 года в схватке с Коди Хамрай, в этом бою он потерпел поражение.

Алекс Оливейра — бразильский боец смешанного стиля (полусредний вес). Уже более 10 лет является профессиональным бойцом, в его активе 22 победы, 11 поражений и 1 ничья, а два боя признаны несостоявшимися. Крайний бой был проведен 2 октября 2021 года против американца Нико Прайса, которому Оливейра проиграл.

Где смотреть и во сколько начало боя Холланд – Оливейра

Посмотреть бой можно будет тут: