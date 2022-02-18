Где смотреть бой Холланд – Оливейра UFC 272: когда, во сколько начало прямой трансляции 6 марта

6 марта 2022 года в Лас-Вегасе пройдет турнир UFC 272, где состоится бой между Кевином Холландом и Алексом Оливейрой. Этот бой станет дебютным для Кевина Холланда в полусреднем весе.
Кевин Холланд — американский MMA боец (полусредний и средний вес). На профессиональном уровне выходит на бои с 2015 года, на его счету 21 победа и 7 поражений, а один из боев был признан несостоявшимся. Последний бой Холланда состоялся 30 декабря 2021 года в схватке с Коди Хамрай, в этом бою он потерпел поражение.
Алекс Оливейра — бразильский боец смешанного стиля (полусредний вес). Уже более 10 лет является профессиональным бойцом, в его активе 22 победы, 11 поражений и 1 ничья, а два боя признаны несостоявшимися. Крайний бой был проведен 2 октября 2021 года против американца Нико Прайса, которому Оливейра проиграл.
Где смотреть и во сколько начало боя Холланд – Оливейра
Посмотреть бой можно будет тут:
- Матч ТВ
- UFC Fight Pass
- начало турнира в 02:00 по мск
- начало основного карда в 06:00 по мск