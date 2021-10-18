Российский боксер Медведев после нападения медведя находится в коме

Российский боксер Илья Медведев находится в искусственной коме после нападения медведя в Тюменской области.

«Илья после нападения медведя находится в искусственной коме. По словам врачей, жизни пока ничего не угрожает. Но вы понимаете, какого рода травмы могут быть после нападения медведя. И Илью ждет очень длинная реабилитация.

По этому факту работают следователи, которые в ближайшее время сообщат о деталях. Все получилось стихийно, и действительно Илья нанес медведю удары ножом», – сообщил тренер боксера Дмитрий Косенко.

Медведь атаковал группу из трех рыбаков, среди которых был Медведев. Зверь убил 48-летнего мужчину, после чего боксер успел нанести медведю несколько ножевых ранений, ставших для него смертельными.

Медведев получил раны головы и конечностей. Третий рыбак сумел доставить 23-летнего боксера на лодке до медицинского пункта.

и Международная ассоциация бокса (AIBA) возьмут на себя расходы на лечение Ильи Медведева.

Медведев – мастер спорта по боксу, входит в состав сборной Тюменской области. На любительском ринге провел 21 бой (11 побед, 10 поражений).

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