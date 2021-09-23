Александр Усик: «Люди, критикующие украинских спортсменов за фото с представителями России, немного больные»

Украинский боксер раскритиковал людей, которые негативно высказываются о фотографиях спортсменов из Украины с атлетами из России.

«Почему власть наделяет себя правом критиковать спортсменов за фото с представителями России? Меня критикует?

Это все хайп — люди заражены хайпом, они хотят, чтобы о них говорили. Не хочу никаким образом рекламировать этих людей. Они немного больные.

Где президент Зеленский смотрел мой бой, учитывая, что его не показывали на Украине? Не знаю, не работаю в сфере трансляций, и не могу сказать что-то по этому поводу», – сказал Усик.

Усик победил единогласным решением судей и завоевал титул объединенного чемпиона мира по версиям WBA Super, WBO, IBF и IBO в тяжелом весе.

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