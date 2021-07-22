Сирил Ган нокаутировал Деррика Льюиса и стал временным чемпионом UFC в тяжелом весе

В Хьюстоне прошел UFC 265, в главном событии которого встретились и . На кону стоял временный титул организации в тяжелом весе.

Ган уверенно забрал первые 2 раунда, а Льюис за 10 минут боя нанес только 8 точных значимых ударов.

В концовке третьего раунда преимущество Сирила стало доминирующим, а Деррик не выдержал напор: Льюис упал, после чего Ган быстро добил соперника.

Теперь в активе французского бойца 10 побед и ни одного поражения, а также временный титул UFC. Полноценным чемпионским поясом владеет Фрэнсис Нганну.

UFC 265: Ган нокаутировал Льюиса, Альдо победил Муньоса и другие результаты