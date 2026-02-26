  • Спортс
  • Биатлон
  • Новости
  • Биатлонист Бажин: «Мне кажется, на Олимпиаде у нас были бы шансы побороться, особенно в эстафете»
Биатлонист Бажин: «Мне кажется, на Олимпиаде у нас были бы шансы побороться, особенно в эстафете»

Бажин считает, что биатлонисты России боролись бы за высокие места на Олимпиаде.

Лидер общего зачета Кубка России Кирилл Бажин считает, что российские биатлонисты могли бы бороться за высокие места на Олимпиаде-2026 в Милане и Кортина-д’Ампеццо.

Никто из россиян в этом виде спорта не получил допуск до Олимпиады даже в нейтральном статусе.

– В нынешнем сезоне вы продемонстрировали ошеломительный прогресс и сейчас считаетесь чуть ли не самым стабильным российским биатлонистом, В чем залог успеха?

– Была проделана огромная работа. Признаюсь, мы больше настраивались на Игры в Милане и Кортине, в связи с чем прошлый соревновательный год принесли в жертву. Он выдался тяжелым: в рамках подготовки делали большой объем, не хватало скорости. Да, участвовал во всех первенствах, но ярких выступлений не было, потому что все были под нагрузкой, акцент был сделан на олимпийский сезон.

Сейчас же вы можете видеть плоды работы по плану, разработанному Юрием Михайловичем Каминским, Андреем Викторовичем Падиным, аналитиком Анатолием Андреевичем Волковым. Все это работает – как они и обещали. <...>

– Наблюдая за выступлениями иностранных спортсменов, наверняка сравниваешь себя с ними. Думаешь, на каких местах я мог бы оказаться, если бы попал туда…

– Тяжело предсказать, как высоко мы могли бы взобраться, если бы попали на Олимпиаду. Все же до нее хотелось бы немного побегать на Кубке мира, ощутить атмосферу, а не сходу оказаться на Играх. Но давайте взглянем на тот же спринт: там первую пятерку сформировали отстрелявшие на ноль спортсмены. Но и у нас в Сочи пять из шести представителей топ-6 не допустили ни одного промаха.

Да, в пасьюте мы, наверное, немного не доработали, но масс-старт проехали хорошо. Разрывы были немаленькие, но, например, пришедший пятым на ОИ Ветле Шоста Кристиансен отстал от лидера почти на 1 минуту 50 секунд. Лично мне кажется, что в Милане и Кортине у нас были бы шансы побороться, особенно в эстафете, – сказал Бажин.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: ОКР
"Особенно в эстафете". Осталось только Йожина найти, а лучше трех.
Ответ Жо-Вильфред Майе-Дорен
"Особенно в эстафете". Осталось только Йожина найти, а лучше трех.
Можно Младека.
После таких вью хочется, чтобы быстрее допустили и на словах показали бы, как они имели бы шансы побороться, особенно в эстафете..
Ответ Broken Alex
После таких вью хочется, чтобы быстрее допустили и на словах показали бы, как они имели бы шансы побороться, особенно в эстафете..
Мы этого никогда не узнаем. Бажин я уверен никогда не выступит на Олимпиадах. Может ближе к 2040 это все рассосётся
Ответ Broken Alex
После таких вью хочется, чтобы быстрее допустили и на словах показали бы, как они имели бы шансы побороться, особенно в эстафете..
Очень болею за наших спортсменов, но мне кажется, что Кирилл несколько погорячился сказав, что мы бы могли в эстафете занять призовое место.
Против такого Жаклена шансов в эстафете не было ни у кого
Ответ Марсель Объелся
Против такого Жаклена шансов в эстафете не было ни у кого
Ну на олимпиаде в Пекине Саша Логинов его (Жаклена) укатал на 3 этапе смешанной эстафеты, и первым передал эстафету. А он и тогда был в прекрасной форме.
Ответ Amalia77
Ну на олимпиаде в Пекине Саша Логинов его (Жаклена) укатал на 3 этапе смешанной эстафеты, и первым передал эстафету. А он и тогда был в прекрасной форме.
Так у Жаклена день на день не приходится. Он если не жакленится, то всем 50 секунд привозит. Как это и было 10 дней назад
У девчонок было бы больше шансов на медали. Только это уже не проверить.
Бажин это тот, который говорил, что у нас 6 человек стабильно заезжали бы в топ - 15 на КМ?
Ответ LeMax_rus
Бажин это тот, который говорил, что у нас 6 человек стабильно заезжали бы в топ - 15 на КМ?
нет, это ни .. не он
Да я бы тоже поборолся, если б меня позвали и нашлись бы силы подняться с дивана.
А я согласен с Кириллом.
Очень рад за него, он действительно очень сильно спрогрессировал.
Что ни говори, а Каминский с Падиным - гремучая смесь! 👍👍👍
Ответ armmaster
А я согласен с Кириллом. Очень рад за него, он действительно очень сильно спрогрессировал. Что ни говори, а Каминский с Падиным - гремучая смесь! 👍👍👍
Ну спрогрессировал, молодец, все это видели и видят. Но поспешил Кирилл с таким выводом так-то. Мы в лучшем случае могли в шестёрку войти.
Когда кажется, креститься надо
Кирилл все ещё на фторе бегает, или уже, как на КМ?
За золото бы не боролись, но медалей вполне могли бы взять. Уж не хуже нынешних немцев, болгар и финнов
Ответ Насонов Дмитрий
За золото бы не боролись, но медалей вполне могли бы взять. Уж не хуже нынешних немцев, болгар и финнов
А немцы, болгары и финны взяли на этой Олимпиаде в мужской эстафете медаль? Мда...
Ответ HelNov
А немцы, болгары и финны взяли на этой Олимпиаде в мужской эстафете медаль? Мда...
Я не написал, что конкретно в мужской эстафете. Я имел в виду в принципе на ОИ в биатлоне. И да, все указанные страны не только брали медали, но и были близки к ним в других гонках.
