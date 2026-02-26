Биатлонист Бажин: «Мне кажется, на Олимпиаде у нас были бы шансы побороться, особенно в эстафете»

Бажин считает, что биатлонисты России боролись бы за высокие места на Олимпиаде.

Лидер общего зачета Кубка России Кирилл Бажин считает, что российские биатлонисты могли бы бороться за высокие места на Олимпиаде-2026 в Милане и Кортина-д’Ампеццо.

Никто из россиян в этом виде спорта не получил допуск до Олимпиады даже в нейтральном статусе.

– В нынешнем сезоне вы продемонстрировали ошеломительный прогресс и сейчас считаетесь чуть ли не самым стабильным российским биатлонистом, В чем залог успеха?

– Была проделана огромная работа. Признаюсь, мы больше настраивались на Игры в Милане и Кортине, в связи с чем прошлый соревновательный год принесли в жертву. Он выдался тяжелым: в рамках подготовки делали большой объем, не хватало скорости. Да, участвовал во всех первенствах, но ярких выступлений не было, потому что все были под нагрузкой, акцент был сделан на олимпийский сезон.

Сейчас же вы можете видеть плоды работы по плану, разработанному Юрием Михайловичем Каминским, Андреем Викторовичем Падиным, аналитиком Анатолием Андреевичем Волковым. Все это работает – как они и обещали. <...>

– Наблюдая за выступлениями иностранных спортсменов, наверняка сравниваешь себя с ними. Думаешь, на каких местах я мог бы оказаться, если бы попал туда…

– Тяжело предсказать, как высоко мы могли бы взобраться, если бы попали на Олимпиаду. Все же до нее хотелось бы немного побегать на Кубке мира, ощутить атмосферу, а не сходу оказаться на Играх. Но давайте взглянем на тот же спринт: там первую пятерку сформировали отстрелявшие на ноль спортсмены. Но и у нас в Сочи пять из шести представителей топ-6 не допустили ни одного промаха.

Да, в пасьюте мы, наверное, немного не доработали, но масс-старт проехали хорошо. Разрывы были немаленькие, но, например, пришедший пятым на ОИ Ветле Шоста Кристиансен отстал от лидера почти на 1 минуту 50 секунд. Лично мне кажется, что в Милане и Кортине у нас были бы шансы побороться, особенно в эстафете, – сказал Бажин.