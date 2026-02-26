Дмитрий Губерниев: «Не считаю, что наши биатлонисты были бы в пролете на Олимпиаде. Как минимум бились бы за высокие места»
Губерниев: российские биатлонисты были бы конкурентоспособны на Олимпиаде.
Комментатор и ведущий «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев считает, что российские биатлонисты на Олимпиаде-2026 могли бы бороться за высокие места в гонках.
Россияне отстранены от международных соревнований с 2022 года.
«Не считаю, что у нас команда была бы в пролете на Олимпийских играх, особенно женская. Мы бы стопроцентно как минимум бились за высокие места, и в эстафетах были бы конкурентоспособны», – сказал Губерниев.
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: ТАСС
И на чем основана такая уверенность? Наши бегут быстрее, меньше времени тратят на рубежах, стреляют точнее? Или потому, что советник так сказал?
Ключевое слово --бы .
прям БЫ спорт в стране. У всех бы, бы, бы.
У женщин если только Шевченко кое что могла бы показать, а мужчин нет ни одного стабильного биатлониста, а особенно в стрельбе.
да ещо умудрялись бы упасть несколько раз
Что понимать под высокими местами? Быть в призах, цветах, десятке,..? С такой стрельбой, в плане затрачивания времени на рубежах за призовые места шансов практически нет.И это касаясь женской сборной. На неплохое выступление Шевченко, Резцова, Халили вполне могли рассчитывать. У мужчин сомневаюсь, кто-либо мог рассчитывать на шестерку лучших.Сейчас более-менее стабильны Бажин, Халили,Поварницын, ну и Латыпова можно включить. Даже не представляю, как бы они выглядели на фоне норвежцев, французов, шведов.
ладно французы и норвежцы, но на фоне шведов? За 4 личных гонки только Понси блеснул.
Там сверхбыстро стреляют только несколько человек, и то не всегда точно. Поэтому преувеличивать их уровень не стоит.
в сороковочку бы заехали
