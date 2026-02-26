Дмитрий Губерниев: «Не считаю, что наши биатлонисты были бы в пролете на Олимпиаде. Как минимум бились бы за высокие места»

Губерниев: российские биатлонисты были бы конкурентоспособны на Олимпиаде.

Комментатор и ведущий «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев считает, что российские биатлонисты на Олимпиаде-2026 могли бы бороться за высокие места в гонках.

Россияне отстранены от международных соревнований с 2022 года.

«Не считаю, что у нас команда была бы в пролете на Олимпийских играх, особенно женская. Мы бы стопроцентно как минимум бились за высокие места, и в эстафетах были бы конкурентоспособны», – сказал Губерниев.

Почему от Олимпиады без России так пусто