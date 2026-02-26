  • Спортс
  • ❄️ Финал Кубка России. Наталия Шевченко победила в спринте, Терещенко – 2-я, Резцова – 3-я
94

❄️ Финал Кубка России. Наталия Шевченко победила в спринте, Терещенко – 2-я, Резцова – 3-я

Наталия Шевченко выиграла спринт в финале Кубка России.

26 февраля в финале Кубка России по биатлону в Златоусте прошел женский спринт. Победу одержала Наталия Шевченко.

Альфа-Банк Кубок России по биатлону-2025/26

4-й этап (финал)

Златоуст

Женщины

Спринт

1. Наталия Шевченко – 21.39,9 (0)

2. Инна Терещенко – 27,7 (0)

3. Кристина Резцова – 29,6 (1)

4. Анастасия Томшина – 32,9 (0)

5. Анастасия Халили – 33,8 (1)

6. Елизавета Фролова – 45,4 (0)

7. Анастасия Шевченко – 47,4 (1)

8. Елизавета Бурундукова – 49,0 (0)

9. Анастасия Гришина – 1.06,2 (0)

10. Кира Дюжева – 1.14,7 (2)

11. Маргарита Болдырева – 1.22,8 (1)

12. Светлана Миронова – 1.38,7 (0)

13. Ирина Шаклеина (Беларусь) – 1.42,4 (1)

14. Виктория Сливко – 1.47,1 (2)

15. Жанна Максимович – 1.51,7 (1)

Расписание трансляций финала Кубка России по биатлону в Златоусте

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’’
94 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Терещенко выдержала, через зубы, но удержала 2-е место. Инна браво!
Мирошка чисто экспонатом стала, ход нет совсем
Ответ Винни-Грет
Мирошка чисто экспонатом стала, ход нет совсем
Зато стрельба на загляденье. Секта "научите Миронову стрелять" в экстазе.)
Зырянова в этом сезоне провалилась сильно; У Бурундуковой качели; Суханова ходом так и не прибавила, только заняла в резервной команде место, лучше б Дюжеву оставили, и научили стрелять, ходом хороша. Миронова ходом всё хуже и хуже, видимо как и Нигматуллиной пора на покой. Сливко уже не топ, и это правильно, не уровень лидеров сборной. От Грухвиной ждать роста думается больше не стоит. В шестёрке лучшие, радует молодёжь! Метеля надеюсь восстановится к следующему сезону, если не будет распыляться. Команда лучших в целом у нас вырисовывается, лидеры стабильны, и это радует.
А про Терещенко совсем забыли. Очень плотная конкуренция, класс.
Ай да Инна Терещенко! Так-то с лыжным ходом она дружит. Может вклиниться, если силенок хватит.
Терещенко практически на уровне Шевченко последний круг проходит. Команда-огонь, конечно.
Ответ volga_olga
Терещенко практически на уровне Шевченко последний круг проходит. Команда-огонь, конечно.
15 сек проиграла Шеве на последнем, вот с Резцовой почти в ноги
Бурундукова; как-то странно видеть такие перепады её лыжного хода. То, почти равных одно время не было, то, что видим сейчас
Да и при чистой стрельбе, у Резцовой шансы были нулевые против Шевченко на последнем круге.
Ну девочки, порадовали сегодня. 🥇🥈Умницы!
Терещенко прям летит на кураже
Рекомендуем