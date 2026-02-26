❄️ Финал Кубка России. Наталия Шевченко победила в спринте, Терещенко – 2-я, Резцова – 3-я

Наталия Шевченко выиграла спринт в финале Кубка России.

26 февраля в финале Кубка России по биатлону в Златоусте прошел женский спринт. Победу одержала Наталия Шевченко.

Альфа-Банк Кубок России по биатлону-2025/26

4-й этап (финал)

Златоуст

Женщины

Спринт

1. Наталия Шевченко – 21.39,9 (0)

2. Инна Терещенко – 27,7 (0)

3. Кристина Резцова – 29,6 (1)

4. Анастасия Томшина – 32,9 (0)

5. Анастасия Халили – 33,8 (1)

6. Елизавета Фролова – 45,4 (0)

7. Анастасия Шевченко – 47,4 (1)

8. Елизавета Бурундукова – 49,0 (0)

9. Анастасия Гришина – 1.06,2 (0)

10. Кира Дюжева – 1.14,7 (2)

11. Маргарита Болдырева – 1.22,8 (1)

12. Светлана Миронова – 1.38,7 (0)

13. Ирина Шаклеина (Беларусь) – 1.42,4 (1)

14. Виктория Сливко – 1.47,1 (2)

15. Жанна Максимович – 1.51,7 (1)

