Метеля досрочно завершила сезон по состоянию здоровья. У нее мононуклеоз

Виктория Метеля досрочно завершила сезон из-за проблем со здоровьем.

Биатлонистка Виктория Метеля не выступит в финале Кубка России в Златоусте и пропустит дальнейшие старты в сезоне по состоянию здоровья.

«Сейчас есть определенные проблемы со здоровьем, которые не позволяют мне дальше выступать. Мы решаем эту проблему. Пока не особо получается.

Стартовать здесь я не буду и, скорее всего, заканчиваю сезон. Дальше у меня отдых, я не буду тренироваться, буду просто восстанавливаться. Сейчас мне нужно терпение», – сказала Метеля в эфире «Матч ТВ ».

«К сожалению, из-за мононуклеоза я вынуждена принять непростое решение и завершить текущий сезон. Это решение далось мне нелегко. Я очень хочу бегать, помогать команде, получать соревновательный опыт. Но сейчас мои возможности сильно ограничены, даже тренировки дольше часа даются мне с большим трудом. Перед каждой гонкой меня одолевают сомнения и страх навредить себе», – приводит слова спортсменки «Матч ТВ».