Метеля досрочно завершила сезон по состоянию здоровья. У нее мононуклеоз

Виктория Метеля досрочно завершила сезон из-за проблем со здоровьем.

Биатлонистка Виктория Метеля не выступит в финале Кубка России в Златоусте и пропустит дальнейшие старты в сезоне по состоянию здоровья.

«Сейчас есть определенные проблемы со здоровьем, которые не позволяют мне дальше выступать. Мы решаем эту проблему. Пока не особо получается.

Стартовать здесь я не буду и, скорее всего, заканчиваю сезон. Дальше у меня отдых, я не буду тренироваться, буду просто восстанавливаться. Сейчас мне нужно терпение», – сказала Метеля в эфире «Матч ТВ».

«К сожалению, из-за мононуклеоза я вынуждена принять непростое решение и завершить текущий сезон. Это решение далось мне нелегко. Я очень хочу бегать, помогать команде, получать соревновательный опыт. Но сейчас мои возможности сильно ограничены, даже тренировки дольше часа даются мне с большим трудом. Перед каждой гонкой меня одолевают сомнения и страх навредить себе», – приводит слова спортсменки «Матч ТВ».

довгая после "общения" с серохвостовым вообще на сезон пропала с какими то болячками. делай выводы Виктория
Ответ тоторо
довгая после "общения" с серохвостовым вообще на сезон пропала с какими то болячками. делай выводы Виктория
Она вроде неглупая девочка, чего не сказать про Серохвостова. Что она в нём нашла?
Ответ Booligan
Она вроде неглупая девочка, чего не сказать про Серохвостова. Что она в нём нашла?
так он совсем недавно был первым парнем на нашей деревне, самым быстрым, самым перспективным, вот что, абсолютно понятно
От Серохвостова что-ли опылилась?
Ответ Asimmetriya
От Серохвостова что-ли опылилась?
Болезнь поцелуев 🤷
Ответ Asimmetriya
От Серохвостова что-ли опылилась?
Это первое, что пришло на ум, Серохвостов оказывается тот ещё сердцеед, а с виду такой простенький нытик, вот оказывается на кого силы-то уходят 🤦
Очень жаль конечно! Здоровья Виктория!
Здоровья Вике! Хорошо, что диагноз есть
Скорейшего восстановления и яркого возвращения в следующем сезоне.
Ох, уж эти постоянные проблемы со здоровьем без определенных диагнозов у наших подающих надежды биатлонистов, которые лечатся пропусками этапов и терпением. Будто бы призрак Подчуфаровой периодически вселятся в очередное тело.
Ответ maximus388
Ох, уж эти постоянные проблемы со здоровьем без определенных диагнозов у наших подающих надежды биатлонистов, которые лечатся пропусками этапов и терпением. Будто бы призрак Подчуфаровой периодически вселятся в очередное тело.
После Баккена все перестраховываются. Джакомелю бы может дали пару недель отдыха и снова в бой. А тут операция, досрочное завершение сезона, все дела.
Ответ Юрий Костыгин
После Баккена все перестраховываются. Джакомелю бы может дали пару недель отдыха и снова в бой. А тут операция, досрочное завершение сезона, все дела.
В чем перестраховываются и какая операция у Метели? Устала бегать на плохих лыжах и в неудобной форме?
В том-то и дело, что у Джакомеля сразу выявили возможное нарушение ритма и провели оперативное вмешательство. А здесь ни ответа , ни привета, только вечные отмазки про усталость, необходимость восстановления и психосоматику.
Если у нее мононуклеоз, то как она месяц бегала после болезни, нашли сейчас - почему не в лазарете и тогда чем обусловлен провал?!

Данная ситуация и вообще спад -- это в том числе результат работы ее тренера Истомина, у которого такой же Серохвостов. И это уже не совпадение. Ни команда, а лазарет или пионерский лагерь.
емнип моник был и у Фуркада, Домрачевой, Шипулина, ничо, справились, бегали. не вешать нос. мобыть и туе какое под это замутит и на 2030)
Ответ штрафной круг
емнип моник был и у Фуркада, Домрачевой, Шипулина, ничо, справились, бегали. не вешать нос. мобыть и туе какое под это замутит и на 2030)
У Шипулина не было инфы
Ответ Gondeira
У Шипулина не было инфы
Тут врут что было https://m.sports.ru/biathlon/1062449574.html
звезды зажигаются...звезды гаснут...если(мон.....з))))а если сама...
это серохвостов...и губерниенв
губерниев в первую очередь...назначил звезду и она перестаралась....чё все молчите.....так с многимибыло..
