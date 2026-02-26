Метеля досрочно завершила сезон по состоянию здоровья. У нее мононуклеоз
Биатлонистка Виктория Метеля не выступит в финале Кубка России в Златоусте и пропустит дальнейшие старты в сезоне по состоянию здоровья.
«Сейчас есть определенные проблемы со здоровьем, которые не позволяют мне дальше выступать. Мы решаем эту проблему. Пока не особо получается.
Стартовать здесь я не буду и, скорее всего, заканчиваю сезон. Дальше у меня отдых, я не буду тренироваться, буду просто восстанавливаться. Сейчас мне нужно терпение», – сказала Метеля в эфире «Матч ТВ».
«К сожалению, из-за мононуклеоза я вынуждена принять непростое решение и завершить текущий сезон. Это решение далось мне нелегко. Я очень хочу бегать, помогать команде, получать соревновательный опыт. Но сейчас мои возможности сильно ограничены, даже тренировки дольше часа даются мне с большим трудом. Перед каждой гонкой меня одолевают сомнения и страх навредить себе», – приводит слова спортсменки «Матч ТВ».
В том-то и дело, что у Джакомеля сразу выявили возможное нарушение ритма и провели оперативное вмешательство. А здесь ни ответа , ни привета, только вечные отмазки про усталость, необходимость восстановления и психосоматику.
Если у нее мононуклеоз, то как она месяц бегала после болезни, нашли сейчас - почему не в лазарете и тогда чем обусловлен провал?!
Данная ситуация и вообще спад -- это в том числе результат работы ее тренера Истомина, у которого такой же Серохвостов. И это уже не совпадение. Ни команда, а лазарет или пионерский лагерь.