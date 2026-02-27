  • Спортс
❄️ Финал Кубка России. Вагин выиграл спринт, Халили – 2-й, Евменов – 3-й, Латыпов – 12-й, Бажин – 13-й

Биатлонист Вагин выиграл спринт в финале Кубка России в Златоусте.

27 февраля в финале Кубка России по биатлону в Златоусте прошел мужской спринт. Победу одержал Алексей Вагин.

Альфа-Банк Кубок России по биатлону-2025/26

4-й этап (финал)

Златоуст

Мужчины, спринт

1. Алексей Вагин – 23.13,7 (0)

2. Карим Халили – 1,1 (0)

3. Дмитрий Евменов – 15,6 (0)

4. Савелий Коновалов – 23,5 (1)

5. Даниил Усов – 24,2 (1)

6. Александр Поварницын – 24,6 (1)

7. Александр Корнев – 31,2 (1)

8. Ильназ Мухамедзянов – 34,1 (1)

9. Кирилл Стрельцов – 38,3 (0)

10. Рустам Каюмов – 45,1 (0)

11. Кирилл Киливнюк – 45,6 (0)

12. Эдуард Латыпов – 50,5 (2)

13. Кирилл Бажин – 57,2 (1)

14. Андрей Вьюхин – 1.03,0 (3)

15. Иван Колотов – 1.03,3 (2)

16. Леонид Кульгускин – 1.03,5 (1)...

21. Александр Логинов – 1.10,6 (3)...

43. Антон Бабиков – 2.25,7 (4)

Расписание трансляций финала Кубка России по биатлону в Златоусте

Как же достал словесный понос Губерниева! Бесит, конкретно.
Ответ Evgen Vynokurov
Как же достал словесный понос Губерниева! Бесит, конкретно.
Да, истерика - это его обычное состояние
Саше Логинову нулей на рубежах. Пусть всё получится.
Ответ Amalia77
Саше Логинову нулей на рубежах. Пусть всё получится.
Саша решил не маяться хренью и после 7 нормальных выстрелов вспомнил, зачем он здесь
Саше чистой стрельбы. Неужели так нереально?
А хвост второй год болеет все? Что же там за болезнь такая?
А маячил бы отбор на мир так был бы здоровее всех)
Ответ fewral
А хвост второй год болеет все? Что же там за болезнь такая? А маячил бы отбор на мир так был бы здоровее всех)
Инфлюенца, симуленца, притворенца, лодерит. Ещё и Метелю заразил. Предупреждали ведь, не пара ей этот прохвост.
Ответ BeyPyrom
Инфлюенца, симуленца, притворенца, лодерит. Ещё и Метелю заразил. Предупреждали ведь, не пара ей этот прохвост.
Мы банденца, гангстеренца, инфлюенца, симуленца...
Бажин тяжеловат сегодня, даже очень, прям лежит. Да и Карим не на своей скорости, может быстрее быть.
Вагин удивил, да и самого себя в первую очередь. У остяков сегодня праздник 🎂. Молодец! 👏
Метеля + Серохвостов = одна беда...
а чего хвостатые метели тут вообще делают, болеете, лечитесь, зачем деньги на их дорогу и проживание тратить
молодцы, интересная гонка получилась, из фаворитов лишь Карим не провалился, жаль ветерана - Сашу Логинова, совсем стоика расклеилась...
Ответ starichok77
молодцы, интересная гонка получилась, из фаворитов лишь Карим не провалился, жаль ветерана - Сашу Логинова, совсем стоика расклеилась...
Намазал много, но Саша боролся, в одни ноги с Эдиком бежал. Это примерно, потом проток глянем.
Бажин сегодня слабоват на лыжне, с промахом без шансов на топ-5.
Ответ maximus388
Бажин сегодня слабоват на лыжне, с промахом без шансов на топ-5.
форма уходит...любовь приходит
Ответ maximus388
Бажин сегодня слабоват на лыжне, с промахом без шансов на топ-5.
Бажина результат сразу посмотрела.
Вот говорилка, Кирилл! Ну как так-то?
О каких возможных медалях в эстафете на Олимпиаде он мысленно рассчитывал нашей команде?
Как я посмотрела, один Карим Х. выступает без западений. Мда... мечтатель.
