❄️ Финал Кубка России. Вагин выиграл спринт, Халили – 2-й, Евменов – 3-й, Латыпов – 12-й, Бажин – 13-й

Биатлонист Вагин выиграл спринт в финале Кубка России в Златоусте.

27 февраля в финале Кубка России по биатлону в Златоусте прошел мужской спринт. Победу одержал Алексей Вагин.

Альфа-Банк Кубок России по биатлону-2025/26

4-й этап (финал)

Златоуст

Мужчины, спринт

1. Алексей Вагин – 23.13,7 (0)

2. Карим Халили – 1,1 (0)

3. Дмитрий Евменов – 15,6 (0)

4. Савелий Коновалов – 23,5 (1)

5. Даниил Усов – 24,2 (1)

6. Александр Поварницын – 24,6 (1)

7. Александр Корнев – 31,2 (1)

8. Ильназ Мухамедзянов – 34,1 (1)

9. Кирилл Стрельцов – 38,3 (0)

10. Рустам Каюмов – 45,1 (0)

11. Кирилл Киливнюк – 45,6 (0)

12. Эдуард Латыпов – 50,5 (2)

13. Кирилл Бажин – 57,2 (1)

14. Андрей Вьюхин – 1.03,0 (3)

15. Иван Колотов – 1.03,3 (2)

16. Леонид Кульгускин – 1.03,5 (1)...

21. Александр Логинов – 1.10,6 (3)...

43. Антон Бабиков – 2.25,7 (4)

