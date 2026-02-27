❄️ Финал Кубка России. Вагин выиграл спринт, Халили – 2-й, Евменов – 3-й, Латыпов – 12-й, Бажин – 13-й
27 февраля в финале Кубка России по биатлону в Златоусте прошел мужской спринт. Победу одержал Алексей Вагин.
Альфа-Банк Кубок России по биатлону-2025/26
4-й этап (финал)
Златоуст
Мужчины, спринт
1. Алексей Вагин – 23.13,7 (0)
2. Карим Халили – 1,1 (0)
3. Дмитрий Евменов – 15,6 (0)
4. Савелий Коновалов – 23,5 (1)
5. Даниил Усов – 24,2 (1)
6. Александр Поварницын – 24,6 (1)
7. Александр Корнев – 31,2 (1)
8. Ильназ Мухамедзянов – 34,1 (1)
9. Кирилл Стрельцов – 38,3 (0)
10. Рустам Каюмов – 45,1 (0)
11. Кирилл Киливнюк – 45,6 (0)
12. Эдуард Латыпов – 50,5 (2)
13. Кирилл Бажин – 57,2 (1)
14. Андрей Вьюхин – 1.03,0 (3)
15. Иван Колотов – 1.03,3 (2)
16. Леонид Кульгускин – 1.03,5 (1)...
21. Александр Логинов – 1.10,6 (3)...
43. Антон Бабиков – 2.25,7 (4)
Расписание трансляций финала Кубка России по биатлону в Златоусте
А маячил бы отбор на мир так был бы здоровее всех)
Вот говорилка, Кирилл! Ну как так-то?
О каких возможных медалях в эстафете на Олимпиаде он мысленно рассчитывал нашей команде?
Как я посмотрела, один Карим Х. выступает без западений. Мда... мечтатель.