Лагрейд, Ботн, Дале-Шевдал, Кристиансен, Киркеэйде вошли в состав сборной Норвегии на этап Кубка мира в Контиолахти
Стал известен состав сборной Норвегии по биатлону на этап Кубка мира в финском Контиолахти, который пройдет с 5 по 8 марта.
Сборная Норвегии
Мужчины
Йохан-Олав Ботн
Ветле Шостад Кристиансен
Исак Фрей
Йоханнес Дале-Шевдал
Стурла Хольм Лагрейд
Мартин Ульдал
Женщины
Юни Арнеклейв
Марте Крокстад Юхансен
Марен Киркеэйде
Каролине Кноттен
Сири Скар
Ингрид Ланмарк Тандревольд
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Союз биатлонистов Норвегии
7 комментариев
Ингрид, возможно, уже пора задуматься о завершении карьеры, сколько можно мучиться, уступи дорогу молодым...
Вообще-то она входила в топ биатлонисток мира. И из-за проседания сразу вон?
Это было два сезона назад -сейчас она второй сезон кряду просто деградирует -стрельба упала до 73%-в прошлом сезоне в тотале была 27й , сейчас 35 я -какое проседание -это чистая деградация и не желание просто тренировать стрельбу -так и эксперты говорят , в частности М Ройселанд -Тандре пора уйти
