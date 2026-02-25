  • Спортс
  Лагрейд, Ботн, Дале-Шевдал, Кристиансен, Киркеэйде вошли в состав сборной Норвегии на этап Кубка мира в Контиолахти
7

Лагрейд, Ботн, Дале-Шевдал, Кристиансен, Киркеэйде вошли в состав сборной Норвегии на этап Кубка мира в Контиолахти

Лагрейд и Ботн вошли в состав сборной Норвегии на этап Кубка мира в Контиолахти.

Стал известен состав сборной Норвегии по биатлону на этап Кубка мира в финском Контиолахти, который пройдет с 5 по 8 марта.

Сборная Норвегии

Мужчины

Йохан-Олав Ботн

Ветле Шостад Кристиансен

Исак Фрей

Йоханнес Дале-Шевдал

Стурла Хольм Лагрейд

Мартин Ульдал

Женщины

Юни Арнеклейв

Марте Крокстад Юхансен

Марен Киркеэйде

Каролине Кноттен

Сири Скар

Ингрид Ланмарк Тандревольд

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Союз биатлонистов Норвегии
7 комментариев
Ингрид, возможно, уже пора задуматься о завершении карьеры, сколько можно мучиться, уступи дорогу молодым...
Ответ starichok77
Ингрид, возможно, уже пора задуматься о завершении карьеры, сколько можно мучиться, уступи дорогу молодым...
Вообще-то она входила в топ биатлонисток мира. И из-за проседания сразу вон?
Ответ Сергей Ниятбаев
Вообще-то она входила в топ биатлонисток мира. И из-за проседания сразу вон?
Это было два сезона назад -сейчас она второй сезон кряду просто деградирует -стрельба упала до 73%-в прошлом сезоне в тотале была 27й , сейчас 35 я -какое проседание -это чистая деградация и не желание просто тренировать стрельбу -так и эксперты говорят , в частности М Ройселанд -Тандре пора уйти
Рекомендуем