Лагрейд, Ботн, Дале-Шевдал, Кристиансен, Киркеэйде вошли в состав сборной Норвегии на этап Кубка мира в Контиолахти

Лагрейд и Ботн вошли в состав сборной Норвегии на этап Кубка мира в Контиолахти.

Стал известен состав сборной Норвегии по биатлону на этап Кубка мира в финском Контиолахти, который пройдет с 5 по 8 марта. Сборная Норвегии Мужчины Йохан-Олав Ботн Ветле Шостад Кристиансен Исак Фрей Йоханнес Дале-Шевдал Стурла Хольм Лагрейд Мартин Ульдал Женщины Юни Арнеклейв Марте Крокстад Юхансен Марен Киркеэйде Каролине Кноттен Сири Скар Ингрид Ланмарк Тандревольд