Кубок IBU. Зайдль и Кинк выиграли короткие индивидуальные гонки, Аспенес и Рандбю победили в спринтах

Аспенес и Рандбю победили в спринтах на Кубке IBU в в Лейк-Плэсиде.

С 26 февраля по 1 марта пройдет этап Кубка IBU в Лейк-Плэсиде. Кубок IBU по биатлону-2025/26 Лейк-Плэсид, США Гонка преследования, 1 марта 18.45 мужчины 21.30 женщины Спринт, 28 февраля Мужчины 1. Сверре Дален Аспенес (Норвегия) – 24.04,6 (2) 2. Данило Ритмюллер (Германия) – 11,2 (1) 3. Уле Сурке (Норвегия) – 28,1 (3) 4. Гаэтан Патюрель (Франция) – 31,6 (2) 5. Дамьен Леве (Франция) – 1.09,9 (1) 6. Элиас Зайдль (Германия) – 1.21,0 (1) 7. Джейк Браун (США) – 1.30,0 (2) 8. Валентен Лежен (Франция) – 1.32,1 (0) Женщины 1. Гру Рандбю (Норвегия) – 21.25,0 (2) 2. Энни Линд (Швеция) – 26,8 (0) 3. Сара Андерссон (Швеция) – 36,0 (1) 4. Амандин Менжен (Франция) – 39,8 (1) 5. Лена Хансес (Германия) – 48,9 (0) 6. Жилонн Гигонна (Франция) – 56,2 (0) 7. Юлия Кинк (Германия) – 1.09,3 (0) 8. Йоханна Нордквист (Швеция) – 1.09,3 (2) Короткая индивидуальная гонка, 26 февраля Мужчины 1. Элиас Зайдль (Германия) – 40.16,1 (2) 2. Франц Шазер (Германия) – 5,5 (2) 3. Роман Реес (Германия) – 13,5 (2) 4. Симон Кайзер (Германия) – 17,6 (3) 5. Гаэтан Патюрель (Франция) – 24,6 (4) 6. Уле Сурке (Норвегия) – 29,8 (5) 7. Дидье Бьона (Италия) – 43,0 (5) 8. Йорген Сетер (Норвегия) – 55,6 (3) 9. Дамьен Леве (Франция) – 1.04,3 (3) 10. Антон Дудченко (Украина) – 1.06,0 (0) Женщины 1. Юлия Кинк – 39.06,0 (0) 2. Гру Рандбю (Норвегия) – 1.04,9 (3) 3. Гуро Иттерхюс (Норвегия) – 1.06,1 (2) 4. Самуэла Комола (Италия) – 1.31,1 (2) 5. Марайке Браун (Германия) – 1.36,7 (2) 6-7. Эмма Нильссон (Швеция) – 1.59,4 (1) 6-7. Хлоя Левинс (США) – 1.59,4 (1) 8. Дуня Здоуц (Австрия) – 2.05,8 (2) 9. Селия Энафф (Франция) – 2.15,8 (4) 10. Линда Цингерле (Италия) – 2.27,3 (5) 11. Пола Боте (Франция) – 2.29,9 (2) 12. Каролине Эрдал (Норвегия) – 2.34,5 (4)