Кубок IBU. Зайдль и Кинк выиграли короткие индивидуальные гонки, Аспенес и Рандбю победили в спринтах

Аспенес и Рандбю победили в спринтах на Кубке IBU в в Лейк-Плэсиде.

С 26 февраля по 1 марта пройдет этап Кубка IBU в Лейк-Плэсиде.

Кубок IBU по биатлону-2025/26

Лейк-Плэсид, США

Гонка преследования, 1 марта

18.45 мужчины

21.30 женщины

Спринт, 28 февраля

Мужчины

1. Сверре Дален Аспенес (Норвегия) – 24.04,6 (2)

2. Данило Ритмюллер (Германия) – 11,2 (1)

3. Уле Сурке (Норвегия) – 28,1 (3)

4. Гаэтан Патюрель (Франция) – 31,6 (2)

5. Дамьен Леве (Франция) – 1.09,9 (1)

6. Элиас Зайдль (Германия) – 1.21,0 (1)

7. Джейк Браун (США) – 1.30,0 (2)

8. Валентен Лежен (Франция) – 1.32,1 (0)

Женщины

1. Гру Рандбю (Норвегия) – 21.25,0 (2)

2. Энни Линд (Швеция) – 26,8 (0)

3. Сара Андерссон (Швеция) – 36,0 (1)

4. Амандин Менжен (Франция) – 39,8 (1)

5. Лена Хансес (Германия) – 48,9 (0)

6. Жилонн Гигонна (Франция) – 56,2 (0)

7. Юлия Кинк (Германия) – 1.09,3 (0)

8. Йоханна Нордквист (Швеция) – 1.09,3 (2)

Короткая индивидуальная гонка, 26 февраля

Мужчины

1. Элиас Зайдль (Германия) – 40.16,1 (2)

2. Франц Шазер (Германия) – 5,5 (2)

3. Роман Реес (Германия) – 13,5 (2)

4. Симон Кайзер (Германия) – 17,6 (3)

5. Гаэтан Патюрель (Франция) – 24,6 (4)

6.  Уле Сурке (Норвегия) – 29,8 (5)

7. Дидье Бьона (Италия) – 43,0 (5)

8. Йорген Сетер (Норвегия) – 55,6 (3)

9. Дамьен Леве (Франция) – 1.04,3 (3)

10. Антон Дудченко (Украина) – 1.06,0 (0)

Женщины

1. Юлия Кинк – 39.06,0 (0)

2. Гру Рандбю (Норвегия) – 1.04,9 (3)

3. Гуро Иттерхюс (Норвегия) – 1.06,1 (2)

4. Самуэла Комола (Италия) – 1.31,1 (2)

5. Марайке Браун (Германия) – 1.36,7 (2)

6-7. Эмма Нильссон (Швеция) – 1.59,4 (1)

6-7. Хлоя Левинс (США) – 1.59,4 (1)

8. Дуня Здоуц (Австрия) – 2.05,8 (2)

9. Селия Энафф (Франция) – 2.15,8 (4)

10. Линда Цингерле (Италия) – 2.27,3 (5)

11. Пола Боте (Франция) – 2.29,9 (2)

12. Каролине Эрдал (Норвегия) – 2.34,5 (4)

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’’
Биона кошмар, несколько сезонов назад казался перспективным малым у итальянцев не хуже Джакомеля, а пока даже на водокачке ни о чём.
Ответ Razboynick_86
Биона кошмар, несколько сезонов назад казался перспективным малым у итальянцев не хуже Джакомеля, а пока даже на водокачке ни о чём.
он третий сезон валит эстафеты напрочь к тому же, по-моему за все это время только одна эстафета без кругов и то на кубке IBU
какой-то немецкий триумф, кого-то из них возьмут на КМ, но по одной гонке рано судить! По скорости Сюрке, Бьёна и Патурель и на КМ смотрелись бы! Гру Рандби пора возвращать в основу, а то ещё в лыжи перейдёт, там у неё результаты хороши и в коньке и в классике!
на фоне быстрых мазил, украинец Дудченко, с нолём смотрится, как белая ворона...
Тут прям чемпионат Германии, а на уровне топов полное дно... :(
Ответ Герман Гевейлер
Тут прям чемпионат Германии, а на уровне топов полное дно... :(
Ну, справделивости ради, у мужиков хоть перспективные молодые появились - тому же Зайдлю и 22 нет.
Данило с Антонином совсем что-то развалились в гонке.
Рэндбю всех обломала - стартовала последней и выиграла спринт. Да ещё и с двумя промахами.
