Кубок IBU. Зайдль и Кинк выиграли короткие индивидуальные гонки, Аспенес и Рандбю победили в спринтах
С 26 февраля по 1 марта пройдет этап Кубка IBU в Лейк-Плэсиде.
Кубок IBU по биатлону-2025/26
Лейк-Плэсид, США
Гонка преследования, 1 марта
18.45 мужчины
21.30 женщины
Спринт, 28 февраля
Мужчины
1. Сверре Дален Аспенес (Норвегия) – 24.04,6 (2)
2. Данило Ритмюллер (Германия) – 11,2 (1)
3. Уле Сурке (Норвегия) – 28,1 (3)
4. Гаэтан Патюрель (Франция) – 31,6 (2)
5. Дамьен Леве (Франция) – 1.09,9 (1)
6. Элиас Зайдль (Германия) – 1.21,0 (1)
7. Джейк Браун (США) – 1.30,0 (2)
8. Валентен Лежен (Франция) – 1.32,1 (0)
Женщины
1. Гру Рандбю (Норвегия) – 21.25,0 (2)
2. Энни Линд (Швеция) – 26,8 (0)
3. Сара Андерссон (Швеция) – 36,0 (1)
4. Амандин Менжен (Франция) – 39,8 (1)
5. Лена Хансес (Германия) – 48,9 (0)
6. Жилонн Гигонна (Франция) – 56,2 (0)
7. Юлия Кинк (Германия) – 1.09,3 (0)
8. Йоханна Нордквист (Швеция) – 1.09,3 (2)
Короткая индивидуальная гонка, 26 февраля
Мужчины
1. Элиас Зайдль (Германия) – 40.16,1 (2)
2. Франц Шазер (Германия) – 5,5 (2)
3. Роман Реес (Германия) – 13,5 (2)
4. Симон Кайзер (Германия) – 17,6 (3)
5. Гаэтан Патюрель (Франция) – 24,6 (4)
6. Уле Сурке (Норвегия) – 29,8 (5)
7. Дидье Бьона (Италия) – 43,0 (5)
8. Йорген Сетер (Норвегия) – 55,6 (3)
9. Дамьен Леве (Франция) – 1.04,3 (3)
10. Антон Дудченко (Украина) – 1.06,0 (0)
Женщины
1. Юлия Кинк – 39.06,0 (0)
2. Гру Рандбю (Норвегия) – 1.04,9 (3)
3. Гуро Иттерхюс (Норвегия) – 1.06,1 (2)
4. Самуэла Комола (Италия) – 1.31,1 (2)
5. Марайке Браун (Германия) – 1.36,7 (2)
6-7. Эмма Нильссон (Швеция) – 1.59,4 (1)
6-7. Хлоя Левинс (США) – 1.59,4 (1)
8. Дуня Здоуц (Австрия) – 2.05,8 (2)
9. Селия Энафф (Франция) – 2.15,8 (4)
10. Линда Цингерле (Италия) – 2.27,3 (5)
11. Пола Боте (Франция) – 2.29,9 (2)
12. Каролине Эрдал (Норвегия) – 2.34,5 (4)