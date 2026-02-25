  • Спортс
  • Биатлон
  • Новости
  • Губерниев о финале Кубка России: «СБР, я вас призываю, друзья, если пятикратные призовые будут, а они будут — заплатите деньги сразу!»
15

Губерниев о финале Кубка России: «СБР, я вас призываю, друзья, если пятикратные призовые будут, а они будут — заплатите деньги сразу!»

Губерниев: СБР, если на КР пятикратные призовые будут — заплатите деньги сразу.

Комментатор Дмитрий Губерниев призвал Союз биатлонистов России сразу же выплатить призовые за финал Кубка России по биатлону.

Ранее СБР сообщил, что призовые в финале Альфа-Банк Кубка России по биатлону в Златоусте увеличены в 5 раз. Сумма за первое место увеличится с 70 тысяч до 350 тысяч.

«Это не заслуга СБР, это заслуга банка, который принял такое решение. Дело в том, что эти призовые будут начислены, а СБР заплатит их через полгода. Процентная ставка все‑таки достаточно высокая.

Я не удивлюсь, если мои друзья из Союза биатлонистов России радуются пятикратному увеличению для того, чтобы через полгода заплатить, с этими деньгами сотворив чудо.

Я ни на что не намекаю, не знаю и не утверждаю, но почему призовые выплачиваются через много времени? И то, часто они выплачиваются ровным счетом после того, как я об этом говорю, угрожаю, рассказываю. Как, например, за сентябрьский чемпионат России выплачены деньги после моего поста, за Гонку чемпионов техновруны и техножулики выплатили деньги после моего выступления в прямом эфире.

СБР, я вас призываю, друзья, если пятикратные призовые будут, а они будут — заплатите деньги сразу!» — сказал Губерниев.

Финал Кубка России по биатлону пройдет с 26 февраля по 1 марта.

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Матч ТВ
logoСоюз биатлонистов России
logoКубок России
logoМатч ТВ
logoДмитрий Губерниев
15 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Деньги вперед,— заявил Губерниев ,— утром — деньги, вечером — стулья или вечером — деньги, а на другой день утром — стулья !

— А может быть, сегодня — стулья, а завтра — деньги? — пытало СБР .

— Я же, дуся, человек измученный нарзаном . Такие условия душа не принимает...- отвечал Губерниев !
Что же у нас за страна такая техноврунов и техножуликов?
Боюсь представить, если бы самому Губерниеву деньги задержали
На говно бы изошелся майонезный
Может, лучше старт-лист на завтра опубликовать?
утром гонки - днем награды, но деньги - вперед!)))
Можно и сейчас отдать.
не понимаю что он несет, совсем. и за один старт 350к это дохрена конечно
нормально мутятся на процентах
Губе уже неоднократно разжевали порядок выплаты призовых. Не нравится - дуй в министерство и решай по изменению порядка, советник.
Читайте новости биатлона в любимой соцсети
Материалы по теме
Призовые в финале Альфа-Банк Кубка России по биатлону в Златоусте увеличены в 5 раз
25 февраля, 09:00
Дмитрий Губерниев: «Большунов интервью после финиша коллегам не дал. Обиделся на проклятых журналистов, увы и ах!»
25 февраля, 08:53
Губерниев о «весна-осень»: «Люди, переводившие чемпионат на систему, при которой играют в сугробах, думали не о футболе, а о кошельке. Трава выросла – не играем, снег навалил – пожалуйста»
24 февраля, 14:40
Рекомендуем
Главные новости
Кубок IBU. Зайдль и Кинк выиграли короткие индивидуальные гонки, Аспенес и Рандбю победили в спринтах
сегодня, 20:44
Финал Кубка России. Бажин, Халили, Поварницын, Коновалов, Латыпов, Еремин, Усов, Логинов, Мухамедзянов выступят в масс-старте
сегодня, 20:18
Финал Кубка России. Резцова, Наталия Шевченко, Гришина, Коваленко, Казакевич, Сливко, Анастасия Шевченко выступят в масс-старте
сегодня, 20:07
Чемпионат мира среди юношей и юниоров. Лозберс и Линдквист-Флоттен победили в индивидуальных гонках
сегодня, 18:00
Халили о выбежавшей на трассу собаке: «Когда увидел ее, понял, что у меня проблемы»
сегодня, 11:00
Метеля о мононуклеозе: «Универсальной таблетки для лечения нет, единственный метод – это отдых»
сегодня, 10:48
Собака погналась за Халили в гонке преследования в финале Кубка России в Златоусте
сегодня, 10:23Видео
❄️ Финал Кубка России. Коновалов победил в гонке преследования, Колотов – 2-й, Халили – 3-й, Латыпов – 4-й
сегодня, 10:06
Кристина Резцова: «Недовольна последним рубежом, очень торопилась. Но девочки дали шанс, и я им воспользовалась»
сегодня, 09:11
❄️ Финал Кубка России. Резцова выиграла гонку преследования, Томшина – 2-я, Халили – 3-я, Наталия Шевченко – 4-я
сегодня, 07:33
Ко всем новостям
Последние новости
Зайцева о работе с детьми: «Как можно больше привлекаем их к занятиям лыжами и биатлоном. У меня катаются с удовольствием»
17 февраля, 18:21
Губерниев о возможном снятии санкций с российского спорта: «Особых предпосылок к этому нет. Будет противодействие очень большого количества стран»
8 февраля, 12:13
Кубок мира. Зачет масс-стартов. Жанмонно вышла в лидеры, Симон – 2-я, Бене – 3-я
25 января, 18:30
Кубок мира. Зачет масс-стартов. Перро вышел в лидеры, Джакомель – 2-й, Райт – 3-й
25 января, 15:10
Кубок мира. Зачет смешанных эстафет. Франция лидирует, Норвегия – 2-я, Италия вышла на 3-е место
24 января, 15:22
Кубок наций (жен). Франция продолжает лидировать, Швеция – 2-я, Норвегия – 3-я
24 января, 13:54
Кубок наций. Норвегия лидирует в зачете, Франция – 2-я, Швеция – 3-я
24 января, 13:50
Кубок мира. Зачет индивидуальных гонок. Жанмонно лидирует, Вирер – 2-я, Бреза-Буше – 3-я
23 января, 19:20
Кубок мира. Зачет индивидуальных гонок. Перро лидирует, Ботн – 2-й, Жаклен – 3-й
22 января, 19:24
Кубок мира. Зачет гонок преследования. Перро вышел в лидеры, Джакомель – 2-й, Самуэльссон – 3-й
18 января, 15:16
Рекомендуем