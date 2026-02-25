Губерниев: СБР, если на КР пятикратные призовые будут — заплатите деньги сразу.

Комментатор Дмитрий Губерниев призвал Союз биатлонистов России сразу же выплатить призовые за финал Кубка России по биатлону.

Ранее СБР сообщил, что призовые в финале Альфа-Банк Кубка России по биатлону в Златоусте увеличены в 5 раз. Сумма за первое место увеличится с 70 тысяч до 350 тысяч.

«Это не заслуга СБР , это заслуга банка, который принял такое решение. Дело в том, что эти призовые будут начислены, а СБР заплатит их через полгода. Процентная ставка все‑таки достаточно высокая.

Я не удивлюсь, если мои друзья из Союза биатлонистов России радуются пятикратному увеличению для того, чтобы через полгода заплатить, с этими деньгами сотворив чудо.

Я ни на что не намекаю, не знаю и не утверждаю, но почему призовые выплачиваются через много времени? И то, часто они выплачиваются ровным счетом после того, как я об этом говорю, угрожаю, рассказываю. Как, например, за сентябрьский чемпионат России выплачены деньги после моего поста, за Гонку чемпионов техновруны и техножулики выплатили деньги после моего выступления в прямом эфире.

СБР, я вас призываю, друзья, если пятикратные призовые будут, а они будут — заплатите деньги сразу!» — сказал Губерниев.

Финал Кубка России по биатлону пройдет с 26 февраля по 1 марта.