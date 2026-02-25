Гендиректор оргкомитета Олимпиады-2030 Сирил Линетт покинул свой пост на фоне внутренних разногласий в организации

Сирил Линетт покинул пост гендиректора оргкомитета Олимпиады-2030.

Генеральный директор оргкомитета Олимпийских игр 2030 года Сирил Линетт покинул свой пост на фоне внутренних разногласий в организации.

Об этом сообщает AP.

Уход Линетта, который находился в конфликте с Эдгаром Гроспироном, олимпийским чемпионом по фристайлу, возглавляющим оргкомитет, – был официально подтвержден на заседании исполнительного совета.

В оргкомитете отметили, что это решение отражает коллективное стремление придать проекту «новый импульс через обновленное управление» перед началом ключевого этапа подготовки.

Напряженность нарастала в последние месяцы на фоне серии отставок, что в итоге вылилось в открытый конфликт между Гроспироном и Линеттом.

Ранее свои посты покинули операционный директор Анн Мюрак, директор по коммуникациям Артур Ришер, а также Бертран Мехе, отвечавший за комитет по вознаграждениям.

«Заинтересованные стороны подтверждают свою приверженность успеху зимних Олимпийских и Паралимпийских игр 2030 года во французских Альпах. Коллективным приоритетом остается продолжение уже начатой работы на благо проекта», – заявили в оргкомитете.

Подготовка к Играм-2030 проходит в сжатые сроки по сравнению с другими современными Олимпиадами. При этом соревнования по конькобежному спорту, скорее всего, пройдут за границей – в итальянском Турине или голландском Херенвене, где уже есть подходящие площадки.

Как и на Играх-2026 в Милане и Кортина-д’Ампеццо, во французской заявке предусмотрено разделение: лыжные виды спорта пройдут в горах, а ледовые дисциплины – в Ницце.

Соревнования по конькобежному спорту, вероятно, будут перенесены за рубеж на существующий объект, чтобы избежать высоких затрат на строительство нового катка. Среди основных претендентов – арена «Тиалф» в Херенвене или «Овал Линготто» в Турине.

Окончательная карта объектов еще не утверждена, ожидается, что решение будет принято до конца июня.