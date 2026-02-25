  • Спортс
Гендиректор оргкомитета Олимпиады-2030 Сирил Линетт покинул свой пост на фоне внутренних разногласий в организации

Сирил Линетт покинул пост гендиректора оргкомитета Олимпиады-2030.

Генеральный директор оргкомитета Олимпийских игр 2030 года Сирил Линетт покинул свой пост на фоне внутренних разногласий в организации. 

Об этом сообщает AP. 

Уход Линетта, который находился в конфликте с Эдгаром Гроспироном, олимпийским чемпионом по фристайлу, возглавляющим оргкомитет, – был официально подтвержден на заседании исполнительного совета.

В оргкомитете отметили, что это решение отражает коллективное стремление придать проекту «новый импульс через обновленное управление» перед началом ключевого этапа подготовки.

Напряженность нарастала в последние месяцы на фоне серии отставок, что в итоге вылилось в открытый конфликт между Гроспироном и Линеттом. 

Ранее свои посты покинули операционный директор Анн Мюрак, директор по коммуникациям Артур Ришер, а также Бертран Мехе, отвечавший за комитет по вознаграждениям.

«Заинтересованные стороны подтверждают свою приверженность успеху зимних Олимпийских и Паралимпийских игр 2030 года во французских Альпах. Коллективным приоритетом остается продолжение уже начатой работы на благо проекта», – заявили в оргкомитете. 

Подготовка к Играм-2030 проходит в сжатые сроки по сравнению с другими современными Олимпиадами. При этом соревнования по конькобежному спорту, скорее всего, пройдут за границей – в итальянском Турине или голландском Херенвене, где уже есть подходящие площадки.

Как и на Играх-2026 в Милане и Кортина-д’Ампеццо, во французской заявке предусмотрено разделение: лыжные виды спорта пройдут в горах, а ледовые дисциплины – в Ницце.

Соревнования по конькобежному спорту, вероятно, будут перенесены за рубеж на существующий объект, чтобы избежать высоких затрат на строительство нового катка. Среди основных претендентов – арена «Тиалф» в Херенвене или «Овал Линготто» в Турине.

Окончательная карта объектов еще не утверждена, ожидается, что решение будет принято до конца июня.

Опубликовала: Мария Величко
Источник: AP
Олимпиада-2030
Сирил Линетт
во Франции всё как обычно - шутки, смех, веселье.
Можно вообще в одно время провести все эти соревнования по подходящим местам, назначить столицу и назвать это олимпиадой. 😁 К этому все и идет.
Натолкали в олимпиады избыточное количество видов спорта - теперь невозможно провести олимпиаду в одном месте и даже в одной стране.
Ответ Viks
Натолкали в олимпиады избыточное количество видов спорта - теперь невозможно провести олимпиаду в одном месте и даже в одной стране.
Почти все новые виды спорта проходят на горнолыжных курортах, под них как правило ничего строить не надо. Самое дорогое это санно-бобслейная трасса и конькобежный каток, которые никто строить не хочет, а они вроде как не вчера появились. На этих играх разыгрывалось 116 комплектов, в Париже 329, явно у зимних нет проблем с избыточностью.
Ответ Viks
Натолкали в олимпиады избыточное количество видов спорта - теперь невозможно провести олимпиаду в одном месте и даже в одной стране.
В зимней олимпиаде в два раза меньше видов спорта, чем в летней. Так что проблема не в количестве. Причины, по которой разделяют место проведения - горноложные виды и дороговизна объектов. Вы можете построить конькобежные стадионы в горнолыжном районе, но это экономически невыгодно, никто не будет их посещать после олимпиады (смотри пример Сочи).
В Ницце есть один единственный крытый каток, который используется и для тренировок по хоккею и ФК и для массового катания. Не удивлюсь, если соревнования по ФК перенесут в Милан вслед за конькобежным спортом 😂
В своих заявках на проведение ОИ заявляют и обещают "Золотые горы ", а на практике в реале получается другой вариант !
Еле-еле, и то скрозь лупу разглядел,что оказывается ОИ будут во Франции.Хотелось,конечно, в старой-доброй бальзаковской Франции, но в текущем моменте это будет полуалжирское образование.
