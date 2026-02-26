6

Расписание трансляций финала Кубка России по биатлону в Златоусте

Опубликовано расписание финала Кубка России по биатлону в Златоусте.

С 26 февраля по 1 марта в Златоусте пройдет финал Альфа-Банк Кубка России по биатлону.

Альфа-Банк Кубок России по биатлону-2025/26

4-й этап (финал)

Златоуст

Расписание трансляций

26 февраля, четверг

11:00 – женщины, спринт

27 февраля, пятница

11:00 – мужчины, спринт

28 февраля, суббота

10:00 – женщины, гонка преследования

12:30 – мужчины, гонка преследования

1 марта, воскресенье

11:00 – женщины, масс-старт

13:00 – мужчины, масс-старт

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала гонок – московское. Прямые трансляции – на «Матч ТВ» и «Матч! Арене».

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’’
расписание трансляций
расписание турниров
logoКубок России
6 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Опять начинаются старты, которые проводятся не для зрителей, а для спортсменов: по утрам пораньше, чтобы никто не видел.
Ответ sav187
Опять начинаются старты, которые проводятся не для зрителей, а для спортсменов: по утрам пораньше, чтобы никто не видел.
В Златоусте нет условий для вечерних показов гонок, а старты проводить надо, по графику
Ответ sav187
Опять начинаются старты, которые проводятся не для зрителей, а для спортсменов: по утрам пораньше, чтобы никто не видел.
Не плачьте.Гонки ЧР по лыжам вообще в 6-00-или 7-00 начинаются,нет,дело не в том,чтобы встать,дело в том,что не успеешь досмотреть,а тут на работу выходить надо.
о, уже послезавтра. ну и времечко конечно да, не зрительское.
А нельзя было дать день отдыха после спринта и мужчинам и женщинам? И спринт тоже провести в один день.
