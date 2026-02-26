Расписание трансляций финала Кубка России по биатлону в Златоусте

Опубликовано расписание финала Кубка России по биатлону в Златоусте.

С 26 февраля по 1 марта в Златоусте пройдет финал Альфа-Банк Кубка России по биатлону.

Альфа-Банк Кубок России по биатлону-2025/26

4-й этап (финал)

Златоуст

Расписание трансляций

26 февраля, четверг

11:00 – женщины, спринт

27 февраля, пятница

11:00 – мужчины, спринт

28 февраля, суббота

10:00 – женщины, гонка преследования

12:30 – мужчины, гонка преследования

1 марта, воскресенье

11:00 – женщины, масс-старт

13:00 – мужчины, масс-старт

ПРИМЕЧАНИЕ : время начала гонок – московское. Прямые трансляции – на «Матч ТВ» и «Матч! Арене».