Расписание трансляций финала Кубка России по биатлону в Златоусте
Опубликовано расписание финала Кубка России по биатлону в Златоусте.
С 26 февраля по 1 марта в Златоусте пройдет финал Альфа-Банк Кубка России по биатлону.
Альфа-Банк Кубок России по биатлону-2025/26
4-й этап (финал)
Златоуст
Расписание трансляций
26 февраля, четверг
11:00 – женщины, спринт
27 февраля, пятница
11:00 – мужчины, спринт
28 февраля, суббота
10:00 – женщины, гонка преследования
12:30 – мужчины, гонка преследования
1 марта, воскресенье
11:00 – женщины, масс-старт
13:00 – мужчины, масс-старт
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала гонок – московское. Прямые трансляции – на «Матч ТВ» и «Матч! Арене».
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’’
6 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Опять начинаются старты, которые проводятся не для зрителей, а для спортсменов: по утрам пораньше, чтобы никто не видел.
Опять начинаются старты, которые проводятся не для зрителей, а для спортсменов: по утрам пораньше, чтобы никто не видел.
В Златоусте нет условий для вечерних показов гонок, а старты проводить надо, по графику
Опять начинаются старты, которые проводятся не для зрителей, а для спортсменов: по утрам пораньше, чтобы никто не видел.
Не плачьте.Гонки ЧР по лыжам вообще в 6-00-или 7-00 начинаются,нет,дело не в том,чтобы встать,дело в том,что не успеешь досмотреть,а тут на работу выходить надо.
о, уже послезавтра. ну и времечко конечно да, не зрительское.
А нельзя было дать день отдыха после спринта и мужчинам и женщинам? И спринт тоже провести в один день.
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем