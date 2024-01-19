Кубок мира. Лампич показала лучший ход в индивидуальной гонке, Симон уступила секунду, Хекки-Гросс – 3-я по скорострельности
Анамария Лампич показала лучший ход в индивидуальной гонке на этапе Кубка мира.
Кубок мира по биатлону-2023/24
6-й этап
Антхольц, Италия
Женщины
Укороченная индивидуальная гонка
Лыжный ход
1. Анамария Лампич (Словения) – 31.46,5
2. Жюлия Симон (Франция) – 1,1
3. Ингрид Ланмарк Тандревольд (Норвегия) – 26,3
4. Софи Шово (Франция) – 30,9
5. Микела Каррара (Италия) – 33,7
6. Ида Лиен (Норвегия) – 35,1
7. Франциска Пройс (Германия) – 36,4
8. Маркета Давидова (Чехия) – 40,4
9. Жюстин Брезаз-Буше (Франция) – 43,3
10. Лу Жанмонно (Франция) – 44,6
Скорострельность
1. Алла Гиленко (Молдова) – 1.31,8 (6)
2. Ребекка Пасслер (Италия) – 1.34,7 (3)
3. Лена а (Швейцария) – 1.38,3 (0)
4. Анастасия Меркушина (Украина) – 1.38,6 (1)
5. Каролине Кноттен (Норвегия) – 1.43,3 (1)
6. Валентина Димитрова (Болгария) – 1.45,4 (4)...
15. Жюлия Симон (Франция) – 1.53,9 (2)...
33. Лу Жанмонно (Франция) – 2.00,9 (1)
В - вычитка)