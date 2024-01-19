Кубок мира. Лампич показала лучший ход в индивидуальной гонке, Симон уступила секунду, Хекки-Гросс – 3-я по скорострельности

Анамария Лампич показала лучший ход в индивидуальной гонке на этапе Кубка мира.

Кубок мира по биатлону-2023/24

6-й этап

Антхольц, Италия

Женщины

Укороченная индивидуальная гонка

Лыжный ход

1. Анамария Лампич (Словения) – 31.46,5

2. Жюлия Симон (Франция) – 1,1

3. Ингрид Ланмарк Тандревольд (Норвегия) – 26,3

4. Софи Шово (Франция) – 30,9

5. Микела Каррара (Италия) – 33,7

6. Ида Лиен (Норвегия) – 35,1

7. Франциска Пройс (Германия) – 36,4

8. Маркета Давидова (Чехия) – 40,4

9. Жюстин Брезаз-Буше (Франция) – 43,3

10. Лу Жанмонно (Франция) – 44,6

Скорострельность

1. Алла Гиленко (Молдова) – 1.31,8 (6)

2. Ребекка Пасслер (Италия) – 1.34,7 (3)

3. Лена а (Швейцария) – 1.38,3 (0)

4. Анастасия Меркушина (Украина) – 1.38,6 (1)

5. Каролине Кноттен (Норвегия) – 1.43,3 (1)

6. Валентина Димитрова (Болгария) – 1.45,4 (4)...

15. Жюлия Симон (Франция) – 1.53,9 (2)...

33. Лу Жанмонно (Франция) – 2.00,9 (1)