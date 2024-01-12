Васильев о Златоусте: «Выбрать менее удачное место для Спартакиады было достаточно трудно. Непонятно, кто и как принимал это решение»

Теги Дмитрий Васильев Министерство спорта России Биатлон

Дмитрий Васильев раскритиковал выбор места для Спартакиады по биатлону.

Соревнования Спартакиады по биатлону пройдут в феврале в Златоусте.

– Вас удивил выбор места проведения биатлонного турнира Спартакиады сильнейших?

– Я больше скажу, что выбрать менее удачное место из возможных было достаточно трудно. Нам непонятно, кто и как принимал это решение.

Может, тут политика, но в любом случае у Златоуста нет опыта проведения турниров высшего уровня и, насколько мне известно, нет условий для проживания спортсменов непосредственно у лыжного комплекса, где пройдет турнир. А это означает, что многочисленные накладки неизбежны.

Это первое, что меня поразило, но есть второе, еще более поразительное! Биатлонные старты юношеской Спартакиады запланированы в Сочи – в горах! Во-первых, не у всех регионов есть возможность вообще проводить сборы на среднегорье, а здесь речь идет о подростках. Можно сказать, о детях. И их тащить на среднегорье?! Это возмутительно.

Вы же понимаете, что спортсмен уровня Кубка IBU может упасть в обморок в горах. А здесь больше половины участников впервые в горы полезут! Это кто же придумал такую глупость? Дай Бог, чтобы никто не пострадал. Детей беречь надо.

Мы, между прочим, написали официальное письмо от Федерации биатлона Петербурга в Минспорта с обоснованием того, что это очень опасная ситуация. Нас не услышали. Говорят, никаких проблем не будет, – сказал глава Федерации биатлона Санкт-Петербурга и двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев.

3 комментария
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Преславутая российская организация. В следующий раз лучше проплатите беларусам Раубичи и организацию соревнований.
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Не хочется ветерану Питер покидать. Разнылся. Златоуст, кстати, в красивейшем месте рсположен
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Ответ Ворона26
Не хочется ветерану Питер покидать. Разнылся. Златоуст, кстати, в красивейшем месте рсположен
только это дыра дырой без инфраструктуры
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