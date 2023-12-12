Кубок IBU. Энодд, Стина Нильссон, Лиен, Фемстейневик, Бендика, Мишелон и Ришар выступят в спринте

13 декабря на этапе Кубка IBU по биатлону в Шушене пройдет женский спринт.

Кубок IBU по биатлону-2023/24

3-й этап

Шушен, Норвегия

Спринт

Женщины

Начало – 12:30 по московскому времени.

Старт-лист

1. Юлиане Фрювирт (Германия)

4. Рагнхильд Фемстейневик

5. Жанна Ришар (Франция)

7. Осеан Мишелон (Франция)

12. Тува Ос Страте (Норвегия)

14. Анна-Карин Хейденберг (Швеция)

18. Пола Боте (Франция)

19. Стина Нильссон (Швеция)

23. Микела Каррара (Италия)

26. Укалек Астри Слеттемарк (Гренландия)

27. Байба Бендика (Латвия)

38. Йенни Энодд (Норвегия)

43. Юлия Кинк (Германия)

86. Элла Халварссон (Швеция)

88. Ида Лиен (Норвегия)

Полный старт-лист – здесь.

Расписание третьего этапа Кубка IBU по биатлону в Шушене