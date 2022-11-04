Шашилов о сборе в Тюмени: «Все тренируются, стараются, никто не болеет. Условия изумительные»

Старший тренер женской сборной России Михаил Шашилов рассказал, как проходит тренировочный сбор в Тюмени.

Сбор группы Шашилова продлится до 16 ноября.

«Все тренируются, стараются. Установление техники на переход на лыжи после роллеров, переход на снег, на комплексную. Все в рабочем режиме. Все в нормальном состоянии, никто не болеет. Условия здесь изумительные» – сказал Шашилов в эфире «Матч ТВ».

«Буквально неделю, как встали на лыжи. До этого провели очень хороший сбор в Сочи.

Думаю, через 5–6 дней, когда начнутся скоростные работы, можно будет оценивать свою готовность на лыжах. Моя форма? Через пару недель будет ясно, тем более в конце ноября начнутся старты», – отметила .

«В этом году я легко встала на снег, в том смысле, что не почувствовала переход с роллеров на лыжи. По своему состоянию не могу ничего сказать, будут первые старты, тогда и посмотрим. Пока готовлюсь», – добавила .