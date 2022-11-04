Шашилов о сборе в Тюмени: «Все тренируются, стараются, никто не болеет. Условия изумительные»

Теги сборная России жен Виктория Сливко Михаил Шашилов Ирина Казакевич Биатлон

Старший тренер женской сборной России Михаил Шашилов рассказал, как проходит тренировочный сбор в Тюмени.

Сбор группы Шашилова продлится до 16 ноября.

«Все тренируются, стараются. Установление техники на переход на лыжи после роллеров, переход на снег, на комплексную. Все в рабочем режиме. Все в нормальном состоянии, никто не болеет. Условия здесь изумительные» – сказал Шашилов в эфире «Матч ТВ». 

«Буквально неделю, как встали на лыжи. До этого провели очень хороший сбор в Сочи.

Думаю, через 5–6 дней, когда начнутся скоростные работы, можно будет оценивать свою готовность на лыжах. Моя форма? Через пару недель будет ясно, тем более в конце ноября начнутся старты», – отметила Ирина Казакевич

«В этом году я легко встала на снег, в том смысле, что не почувствовала переход с роллеров на лыжи. По своему состоянию не могу ничего сказать, будут первые старты, тогда и посмотрим. Пока готовлюсь», – добавила Виктория Сливко.

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные