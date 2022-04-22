Двукратный призер чемпионатов мира Юлиан Эберхард завершил карьеру

Австрийский биатлонист объявил о завершении спортивной карьеры.

«После долгих и тщательных раздумий я решил завершить свою карьеру. Я соревновался на Кубке мира с 2006 года и с тех пор каждый день жил биатлоном. Теперь я с нетерпением жду возможности открыть новые горизонты, развиваться профессионально и уделять больше времени семье.

Первая победа на Кубке мира, домашний чемпионат мира в Хохфильцене с атмосферой мечты и медалью в эстафете запомнились мне особенно.

Чтобы построить успешную спортивную карьеру, нужно много людей, поэтому я хотел бы искренне поблагодарить всех, кто сопровождал меня на этом пути», – сказал спортсмен.

Эберхарду 35 лет. На его счету бронзовые медали чемпионатов мира в эстафете (2017) и масс-старте (2019). Австриец одержал четыре личные победы на этапах Кубка мира, всего он поднимался на пьедестал 8 раз (4-2-2).