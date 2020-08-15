Тренера сборной России по биатлону Артема Истомина забрали в армию

Тренер мужской сборной России по биатлону Артем Истомин призван на службу в армию.

Об этом в эфире «Матч ТВ» сообщил комментатор .

В сентябре Истомину исполнилось 25 лет. С 2018 года он работал в сборной России сначала ассистентом , потом Сергея Белозерова и Юрия Каминского.

У Sports.ru есть два интервью Истомина, одно из них взято меньше двух месяцев назад.

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