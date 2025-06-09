Португалия выиграла Лигу наций. Сборная котировалась главным аутсайдером Финала четырех

Сборная Португалии обыграла в Мюнхене Испанию в финале Лиги наций (2:2, пен. 5:3).

В прематче Испания котировалась фаворитом с коэффициентом 1.57. На Португалию давали 2.50. В лайве при счете 2:1 в пользу испанцев коэффициент на португальцев поднимался до 5.50.

Перед 1/2 финала Испания шла вторым фаворитом после Германии, Португалия считалась главным аутсайдером Финала четырех.

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