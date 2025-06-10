В Бразилии могут повысить налоги на онлайн-ставки до 77% от выручки букмекеров

В Бразилии правительство рассматривает увеличение налоговых сборов с индустрии онлайн-ставок.

Сейчас букмекеры получают 7% от общего объема ставок – остальное возвращается игрокам. Из этой доли 42% они вынуждены отдавать в виде налогов и сборов.

Министерство финансов Бразилии рассчитывает ежемесячно собирать 77% от выручки операторов. Национальная ассоциация игр и лотерей (ANJL) и бразильский институт ответственной игры (IBJR) опасаются, что такая нагрузка нанесет ощутимый вред легальному рынку.

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