«Реал» – «Барселона» – самый вероятный финал Лиги чемпионов по версии букмекеров

Букмекеры назвали самые вероятные пары финалистов Лиги чемпионов.

Наиболее вероятным финалом считается Класико. На встречу «Реала» и «Барселоны» в главном матче ЛЧ дают коэффициент 7.00, что соответствует вероятности в 14%.

В топ-3 вероятных финалов турнира также входят матчи «Арсенал» – «Барселона» (9.00) и «Ливерпуль» – «Барселона» (9.00).

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