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Ольга Журавская: «Сегодня поддержка спорта букмекерами сравнима с федеральным бюджетом на спорт»

Ольга Журавская, первый вице-президент «Лиги Ставок» и учредитель БФ «Созвездие Добра», выступила на деловой конференции «Социальные инвестиции», посвященной социальной ответственности бизнеса. Участники поговорили о влиянии спорта на развитие социальной повестки и привели примеры лучших кейсов и практик лидеров российской экономики.

Одним из самых обсуждаемых примеров масштабной коллаборации бизнеса и НКО стала социальная программа «Лига Добра», направленная на поддержку детско-юношеского спорта, помощь спортсменам разных поколений и строительство спортивной инфраструктуры по всей России.

Сегодня в рамках программы построено 20 спортивных объектов для детей-сирот, помощь получают более 1000 ветеранов спорта и более 8000 детей по всей России, а также юные спортсмены в 15 видах спорта.

Журавская подчеркнула высокую степень участия букмекерской отрасли в развитии спорта, которая выражается в выплате целевых отчислений, спонсорстве крупнейших турниров и трансляций, долгосрочных контрактах с федерациями:

«По итогам 2024 года только целевые отчисления отрасли составили 35,3 млрд рублей, а ведь у крупных букмекеров есть еще и спонсорские контракты, и благотворительные проекты. Нетрудно посчитать, что сегодня поддержка спорта сравнима с федеральным бюджетом на спорт», – рассказала она.

«Лига Ставок» еще в 2017 году задала стандарты спортивной благотворительности в отрасли – сначала был создан Фонд «Созвездие Добра», затем – общероссийская социальная программа «Лига Добра», послужившая позитивным примером для всей отрасли. Сегодня крупнейшие компании активно развивают свои социальные программы, а благотворительность в беттинге стала настоящим трендом.

Также на конференции Ольга Журавская представила новый проект социального интегратора под эгидой Первой саморегулируемой организации букмекеров.  Основная идея заключается в создании прозрачного и удобного механизма обращения за благотворительной помощью к букмекерским компаниям по принципу «одного окна», где все запросы аккумулируются в одном месте и доступны всем букмекерам. Проект предполагает единый стандарт обращения и документов, улучшение качества и сокращение издержек, а также информационную открытость.

«Думаю, что сегодня мы пришли к серьезному результату, и уже можем говорить об объединении наших ресурсов и опыта. Первый социальный интегратор в беттинге – это мощный инструмент, который позволит выстроить эффективную систему благотворительной помощи спорту со стороны букмекерского сообщества.

Для нас благотворительность – это системная работа, осознанное инвестирование, направленное на поддержание крепкой и стабильной спортивной среды», – подытожила Ольга Журавская.

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