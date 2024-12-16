Рэшфорд уйдет из «МЮ» по окончании сезона, считают букмекеры. Он не попал в заявку на игру с «Сити»

Букмекеры оценили вероятность ухода Маркуса Рэшфорда из «МЮ» по окончании сезона.

Ранее тренер «Юнайтед» Рубен Аморим не включил нападающего в заявку на матч АПЛ с «Манчестер Сити» (2:1).

Британские букмекеры считают, что Рэшфорд в сезоне-2025/26 будет играть в любом другом клубе, кроме «МЮ» – на это дают коэффициент 1.52. За 2.37 можно поставить на то, что 27-летний форвард останется в «Юнайтед».

На переход Рэшфорда в «ПСЖ» можно поставить за 5.00, на переход в «Арсенал» – 9.00.

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