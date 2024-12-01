«Краснодар» выиграл дома 6 матчей подряд в РПЛ. Букмекеры считают, что серия продолжится в игре со «Спартаком»

«Спартак» сыграет в гостях с «Краснодаром» в 17-м туре Мир РПЛ.

«Краснодар» выиграл дома 6 матчей подряд в РПЛ. Букмекеры считают, что серия продолжится: «быки» котируются фаворитами за 2.28. На «Спартак» можно поставить за 3.30.

Ничья оценена в 3.60 – в истории противостояния этих команд лишь два матча закончились с таким исходом.

Аналитики сомневаются, что игра получится результативной: тотал больше 2,5 голов идет за 2.03, на тотал меньше 2,5 дают 1.80.

Матч пройдет 1 декабря. Начало – в 19:30 мск.

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