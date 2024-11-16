Салах останется в «Ливерпуле» по окончании сезона, считают букмекеры. Летом контракт египтянина истекает

Букмекеры считают, что Мохамед Салах останется в «Ливерпуле» по окончании сезона-2024/25.

Контракт египтянина с клубом истекает летом 2025-го. В сентябре инсайдер Фабрицио Романо сообщил, что стороны обсудят продление соглашения в ближайшие месяцы.

Букмекеры предлагают коэффициент 1.66 на то, что Салах останется в «Ливерпуле». Вторым по вероятности исходом считается переход вингера в любой клуб из Саудовской Аравии.

Где Салах проведет сезон-2025/26 по версии букмекеров:

1. «Ливерпуль» – 1.66;

2. Любой клуб из Саудовской Аравии – 2.75;

3. «ПСЖ» – 11.00;

4. «Барселона» – 17.00;

5. «Реал» – 26.00.

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