Сумма спонсорского контракта между БК «Фонбет» и «Ростовом» увеличилась до 400 млн рублей в год («Получка»)
Букмекерская компания «Фонбет» и «Ростов» обновили условия спонсорского соглашения.
Как сообщает телеграм-канал «Получка», сумма контракта увеличилась вдвое. Теперь клуб будет получать 400 млн рублей в год.
«Фонбет» и «Ростов» подписали трехлетний спонсорский контракт в 2023 году. За несколько дней до этого клуб объявил о расторжении соглашения с БК «Бетбум».
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Опубликовала: Венера Кравченко
Источник: ТГ-канал «Получка»
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