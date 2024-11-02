Сумма спонсорского контракта между БК «Фонбет» и «Ростовом» увеличилась до 400 млн рублей в год («Получка»)

Букмекерская компания «Фонбет» и «Ростов» обновили условия спонсорского соглашения.

Как сообщает телеграм-канал «Получка» , сумма контракта увеличилась вдвое. Теперь клуб будет получать 400 млн рублей в год.

«Фонбет» и «Ростов» подписали трехлетний спонсорский контракт в 2023 году. За несколько дней до этого клуб объявил о расторжении соглашения с БК «Бетбум».

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