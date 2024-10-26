В Твери мужчина обокрал подругу и проиграл все деньги на ставках

В Твери задержали мужчину, который обокрал подругу и проиграл все деньги на ставках.

38-летняя жительница Заволжского района рассказала полиции, что из ее квартиры похитили драгоценности и шубу, а со счета списали 100 тысяч рублей. Общий ущерб потерпевшая оценила более чем в 600 тысяч рублей.

Злоумышленником оказался 37-летний безработный местный житель. Мужчина – новый знакомый потерпевшей. Он помогал ей по хозяйству и имел ключи от ее жилья. Мужчина признал вину и рассказал, что краденное имущество сдал в ломбард, а деньги проиграл на ставках у букмекера.

Возбуждено уголовное дело. Подозреваемому грозит до 6 лет лишения свободы.

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