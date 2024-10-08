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  • Гендиректор ЕРАИ об офшорных букмекерах: «До начала нашей работы нелегальный сектор оценивался в 60-80% от легального, сейчас – в 20%»
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Гендиректор ЕРАИ об офшорных букмекерах: «До начала нашей работы нелегальный сектор оценивался в 60-80% от легального, сейчас – в 20%»

Генеральный директор ЕРАИ Алексей Грачев высказался о легальных и нелегальных букмекерах.

– Вы оценили нелегальный сектор примерно в 20-25% от легального. Как вы можете оценить изменение доли нелегального рынка с момента начала работы ЕРАИ?

– Я бы смотрел на то, что можно посчитать, а именно – оборот рынка.

Если в 2019 году оборот рынка был 220 млрд рублей, а сейчас он стал, как озвучил Чебесков, 1,3 трлн рублей, учитывая, что сами букмекеры говорят, что рост рынка в среднем 5-7%, наверное, сказалась на общем обороте история с блокировкой сайтов, с переводом в легальное русло.

До начала работы ЕРАИ давали оценку в 60-80% нелегального сектора, если сейчас 20%, то это серьезный прогресс, – заявил Грачев.

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Опубликовал: Кирилл Михайлов
Источник: «РБ Бизнес»
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