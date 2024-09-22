1.75 – самый низкий коэффициент на победу одной из команд в миланском дерби в 21 веке

«Интер» сыграет в дерби с «Миланом» в 5-м туре Серии А.

На «Милан» можно поставить за 5.20, на ничью – за 3.90. «Интер» – явный фаворит за 1.75. Это самый низкий коэффициент на победу одной из команд в миланском дерби в 21 веке.

C 2001 года клубы сыграли 60 официальных матчей в разных турнирах – лишь в пяти котировки были ниже 2.00, при этом они ни разу не опускались ниже 1.85.

«Милан» потерпел 6 поражений подряд в играх против «Интера». Последняя победа была в 2022 году.

Матч пройдет 22 сентября и начнется в 21:45 мск.

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