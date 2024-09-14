«Зенит» обыгрывает ЦСКА после 1-го тайма. Гол Гонду оценивался в 2.55

«Зенит» играет в гостях с ЦСКА в 8-м туре Мир РПЛ.

Лусиано Гонду в конце 1-го тайма открыл счет в матче. Форвард петербуржцев котировался самым вероятным автором гола с коэффициентом 2.55.

В лайве ничья оценивается в 3.80, победа ЦСКА – в 8.60.

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