«Зенит» обыгрывает ЦСКА после 1-го тайма. Гол Гонду оценивался в 2.55
«Зенит» играет в гостях с ЦСКА в 8-м туре Мир РПЛ.
Лусиано Гонду в конце 1-го тайма открыл счет в матче. Форвард петербуржцев котировался самым вероятным автором гола с коэффициентом 2.55.
В лайве ничья оценивается в 3.80, победа ЦСКА – в 8.60.
Дзюба в «Акроне»: побьет рекорд Кержакова, оформит дубль и сделает голевой пас
Опубликовала: Венера Кравченко
Рекомендуем
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости