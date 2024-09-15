«Тоттенхэм» – «Арсенал»: игроки БЕТСИТИ на стороне Артеты в Дерби Северного Лондона
«Тоттенхэм» – «Арсенал»: игроки БЕТСИТИ на стороне Артеты в Дерби Северного Лондона
15 сентября 2024 года «Тоттенхэм» примет «Арсенал» в 4-м туре нового сезона АПЛ. Дерби Северного Лондона пройдет на стадионе «Тоттенхэм Хотспур», начало – в 16:00 мск.
«Тоттенхэм» настроен на борьбу за место в топ-4, но слабо стартовал в этом сезоне – всего одна победа за три тура. «Шпоры» разгромили «Эвертон» на своем поле, но набрали всего один балл за два выезда – ничья с «Лестер Сити» и поражение от «Ньюкасла».
«Арсенал» нацелен на очередную попытку отобрать корону АПЛ у «Манчестер Сити». Команда Артеты стартовала с двух побед – над «Вулверхэмптоном» и «Астон Виллой». В прошлом туре «канониры» поделили очки с «Брайтоном» после странного удаления Райса.
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Аналитики БЕТСИТИ считают фаворитами гостей – поставить на победу «Арсенала» можно за 2.44. Успех «Тоттенхэма» идет за 3.00, а ничья в матче – за 3.60.
Также аналитики предполагают результативный исход дерби. Сделать ставку на ТБ 2.5 можно за 1.60, а на ТМ 2.5 – за 2.43.
Игроки БЕТСИТИ отдают предпочтение гостям. 70% от общего количества принятых ставок на исход встречи пришлось на победу «Арсенала». На победу «Тоттенхэма» и ничью принято по 15%.
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