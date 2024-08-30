В Госдуме рассмотрят законопроект о штрафах за рекламу онлайн-казино до 6 млн рублей

В Госдуму в осеннюю сессию внесут пакет законопроектов об ужесточении наказаний за рекламу онлайн-казино, сообщил глава думского комитета по молодежной политике Артем Метелев.

«Первая инициатива наша — это ужесточение ответственности за рекламу онлайн-казино. Мы считаем, что реклама запрещенного онлайн-казино — это, по сути, содействие в его организации. Поэтому за его рекламу должны быть штрафы.

Мы сейчас эти суммы согласовываем, но пока тут заложена норма, штраф до 200 тысяч рублей для физических лиц, для должностных – до 600 тысяч, для юридических – до 6 миллионов», – сказал Метелев.

В случае повторного нарушения запрета аккаунты нарушителей могут быть заблокированы Роскомнадзором.

«Что касается в целом рекламы, сегодня она никак не ограничивается. И самое главное, что в этой рекламе обещают выигрыши, гарантируют даже порой эти выигрыши, вводят людей в заблуждение. И необходимо законодательно закрепить запрет формировать у граждан ощущение выигрыша», – отметил Метелев.

Депутат также сообщил, что будет предложена специальная маркировка рекламы, которая будет сообщать об опасности азартных игр и о рисках, которые несет человек.

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