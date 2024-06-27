Коэффициент на победу Микаутадзе в гонке бомбардиров Евро-2024 обвалился с 200.00 до 11.00. Только Кейн и Мбаппе котируются выше
Жорж Микаутадзе возглавил гонку бомбардиров Евро-2024 с тремя голами.
Нападающий сборной Грузии котируется третьим фаворитом на победу в бомбардирской гонке после Харри Кейна и Килиана Мбаппе (7.00). На Микаутадзе дают 11.00.
До старта турнира на победу грузинского форварда в гонке бомбардиров давали коэффициент 200.00.
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