Франция выбьет Бельгию, Италия пройдет Швейцарию: букмекеры назвали фаворитов пар 1/8 финала Евро-2024

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Завершился групповой этап Евро-2024.

Букмекеры уже определились с фаворитами пар 1/8 финала турнира:

Швейцария (2.16 – выход в 1/4 финала) – Италия (1.74)

Германия (1.32) – Дания (3.60)

Англия (1.20) – Словакия (4.90)

Испания (1.14) – Грузия (6.20)

Франция (1.44) – Бельгия (2.90)

Португалия (1.20) – Словения (4.90)

Румыния (3.40) – Нидерланды (1.35)

Австрия (1.61) – Турция (2.40)

Матчи 1/8 финала пройдут с 29 июня по 2 июля.

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4 комментария
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Соберитесь!!!! Предельная концентрация, самоотдача и дорога в финал открыта!!!! Hup Holland!!!!
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Начнем с того, что Грузия вынесет Испанию... Ничего эти букмекеры не понимают )))))
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Верю в Словакию и Бельгию!
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Швейцария пройдёт Италию
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