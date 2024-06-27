Франция выбьет Бельгию, Италия пройдет Швейцарию: букмекеры назвали фаворитов пар 1/8 финала Евро-2024
Завершился групповой этап Евро-2024.
Букмекеры уже определились с фаворитами пар 1/8 финала турнира:
Швейцария (2.16 – выход в 1/4 финала) – Италия (1.74)
Германия (1.32) – Дания (3.60)
Англия (1.20) – Словакия (4.90)
Испания (1.14) – Грузия (6.20)
Франция (1.44) – Бельгия (2.90)
Португалия (1.20) – Словения (4.90)
Румыния (3.40) – Нидерланды (1.35)
Австрия (1.61) – Турция (2.40)
Матчи 1/8 финала пройдут с 29 июня по 2 июля.
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