Венгрия не побеждает на Евро с 2016 года. Для выхода в плей-офф нужно обыгрывать Шотландию с большой разницей

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Сборная Шотландии сыграет с Венгрией в 3-м туре группового этапа Евро-2024.

Букмекеры отдают небольшое предпочтение Венгрии за 2.50. Шансы Шотландии выражены коэффициентом 2.75. Заключить пари на ничью предлагается за 3.70.

Венгрия не побеждает на Евро 8 матчей подряд – с победы над Австрией (2:0) в 2016-м. Для выхода в плей-офф венграм нужно побеждать шотландцев с большой разницей. В таком случае будут шансы на топ-4 среди третьих мест.

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2 комментария
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Нереально. Жаль венгров, они пытались играть в футбол, в отличие от некоторых грандов типа Англии.
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Венгры единственные из андердогов, кто играл в действительно интересный футбол. Но не повезло где-то с реализацией, а их соперникам повезло.
Но все равно поболею сегодня за них. Бывают же чудеса в футболе. Почему бы не случится этому чуду сегодня? Кто не пытается, тот не побеждает, тем более шотландцы тоже будут идти вперед им отсиживаться нельзя. А значит все может быть.
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