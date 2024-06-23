Венгрия не побеждает на Евро с 2016 года. Для выхода в плей-офф нужно обыгрывать Шотландию с большой разницей

Сборная Шотландии сыграет с Венгрией в 3-м туре группового этапа Евро-2024.

Букмекеры отдают небольшое предпочтение Венгрии за 2.50. Шансы Шотландии выражены коэффициентом 2.75. Заключить пари на ничью предлагается за 3.70.

Венгрия не побеждает на Евро 8 матчей подряд – с победы над Австрией (2:0) в 2016-м. Для выхода в плей-офф венграм нужно побеждать шотландцев с большой разницей. В таком случае будут шансы на топ-4 среди третьих мест.

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