Венгрия не побеждает на Евро с 2016 года. Для выхода в плей-офф нужно обыгрывать Шотландию с большой разницей
Сборная Шотландии сыграет с Венгрией в 3-м туре группового этапа Евро-2024.
Букмекеры отдают небольшое предпочтение Венгрии за 2.50. Шансы Шотландии выражены коэффициентом 2.75. Заключить пари на ничью предлагается за 3.70.
Венгрия не побеждает на Евро 8 матчей подряд – с победы над Австрией (2:0) в 2016-м. Для выхода в плей-офф венграм нужно побеждать шотландцев с большой разницей. В таком случае будут шансы на топ-4 среди третьих мест.
Но все равно поболею сегодня за них. Бывают же чудеса в футболе. Почему бы не случится этому чуду сегодня? Кто не пытается, тот не побеждает, тем более шотландцы тоже будут идти вперед им отсиживаться нельзя. А значит все может быть.