Коэффициент на ничью в матче Словакия – Румыния упал до 2.05. Ничья выводит обе сборные в 1/8 финала Евро-2024

По итогам второго тура упал коэффициент на ничью в матче Словакия – Румыния.

Ничья идет за 2.05. Это самый низкий коэффициент на ничью на Евро-2024.

У всех команд группы E по три очка после второго тура – такое случилось впервые в истории Евро. Ничейный исход между Словакией и Румынией выводит обе сборные в 1/8 финала.

Румыния займет одно из двух первых мест, если не проиграет Словакии. Словакия финиширует третьей, если сыграет вничью. Этого хватит, чтобы выйти в плей-офф по дополнительной квоте для третьих мест.

В параллельном матче группы Украина встретится с Бельгией.

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