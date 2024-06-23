Коэффициент на ничью в матче Словакия – Румыния упал до 2.05. Ничья выводит обе сборные в 1/8 финала Евро-2024
По итогам второго тура упал коэффициент на ничью в матче Словакия – Румыния.
Ничья идет за 2.05. Это самый низкий коэффициент на ничью на Евро-2024.
У всех команд группы E по три очка после второго тура – такое случилось впервые в истории Евро. Ничейный исход между Словакией и Румынией выводит обе сборные в 1/8 финала.
Румыния займет одно из двух первых мест, если не проиграет Словакии. Словакия финиширует третьей, если сыграет вничью. Этого хватит, чтобы выйти в плей-офф по дополнительной квоте для третьих мест.
В параллельном матче группы Украина встретится с Бельгией.
Расклады и таблицы всех групп Евро. Итоги 2-го тура
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есть же варианты, при котором третья команда в любой из пяти оставшихся групп будет выше них
А если серьёзно, то лимит осечек Бельгия уже исчерпала. По игре и по составу она гораздо сильнее украины.