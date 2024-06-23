Коэффициент на ничью в матче Словакия – Румыния упал до 2.05. Ничья выводит обе сборные в 1/8 финала Евро-2024

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По итогам второго тура упал коэффициент на ничью в матче Словакия – Румыния.

Ничья идет за 2.05. Это самый низкий коэффициент на ничью на Евро-2024.

У всех команд группы E по три очка после второго тура – такое случилось впервые в истории Евро. Ничейный исход между Словакией и Румынией выводит обе сборные в 1/8 финала.

Румыния займет одно из двух первых мест, если не проиграет Словакии. Словакия финиширует третьей, если сыграет вничью. Этого хватит, чтобы выйти в плей-офф по дополнительной квоте для третьих мест.

В параллельном матче группы Украина встретится с Бельгией.

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4 комментария
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почему словаки гарантированно выйдут с третьего места в случае ничьей?
есть же варианты, при котором третья команда в любой из пяти оставшихся групп будет выше них
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Ответ Олег Жуков
Очень странная ситуация - у всех по 3 очка. Но с другой стороны - уже всё ясно - кто не выйдет из группы и кто выйдет и с какого именно места.
А если Украина обыграет бельгию?
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Ответ Зубы Дзюбы
А если Украина обыграет бельгию?
А если у бабушки были бы яйца? 😉
А если серьёзно, то лимит осечек Бельгия уже исчерпала. По игре и по составу она гораздо сильнее украины.
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