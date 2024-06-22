Португалия разгромила Турцию и вышла в плей-офф Евро-2024. На матч зашли котировки до 11.5

Португалия разгромила Турцию во втором туре группового этапа Евро-2024 со счетом 3:0.

Португальцы вышли в плей-офф чемпионата Европы в 8-й раз подряд. Перед матчем победа Португалии шла за 1.63, победа с форой (-2,5) оценивалась в 4.90. На точный счет можно было поставить с коэффициентом 11.5.

Турция никогда не выигрывала первые два матча на Евро.

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