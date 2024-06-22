Португалия разгромила Турцию и вышла в плей-офф Евро-2024. На матч зашли котировки до 11.5

Теги Сборная Португалии по футболу Сборная Турции по футболу Евро-2024 Ставки на спорт Ставки на футбол Ставки

Португалия разгромила Турцию во втором туре группового этапа Евро-2024 со счетом 3:0.

Португальцы вышли в плей-офф чемпионата Европы в 8-й раз подряд. Перед матчем победа Португалии шла за 1.63, победа с форой (-2,5) оценивалась в 4.90. На точный счет можно было поставить с коэффициентом 11.5.

Турция никогда не выигрывала первые два матча на Евро.

Ставки на Спортсе

Только Микаутадзе забивает за Грузию на Евро. Он уже в топ-7 бомбардиров сборной, а кто еще?

 

5 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Прямо-таки Чехию?)
0
0
0
Чехию?)))
0
0
0
Вангуете?
0
0
0
Отлично👍👍🤣
0
0
0
мета вселенная sports.ru
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий