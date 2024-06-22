В Нидерландах суд обязал букмекера вернуть игроку весь проигрыш за 10 лет

Житель Нидерландов отсудил у британского букмекера Unibet €676 тысяч, которые он проиграл за 10 лет.

Указанная сумма была проиграна в период с 2011 по 2021 год. Адвокаты беттора в судебном иске настаивали на том, что в указанный временной отрезок Unibet не имел лицензии на работу в Нидерландах.

Согласно решению суда, теперь букмекер должен выплатить игроку компенсацию проигрышей, а также судебные издержки в размере €9588.

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