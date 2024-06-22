Бельгия победит Румынию со счетом 2:0 по мнению букмекеров. Румыны никогда не выигрывали больше одного матча на Евро

Бельгия сыграет с Румынией во 2-м туре группового этапа Евро-2024.

Бельгия – явный фаворит матча за 1.52. Успех Румынии оценивается в 7.00. Заключить пари на ничью предлагается за 4.50.

2:0 в пользу бельгийцев – наиболее вероятный счет матча по версии букмекеров. На этот исход можно поставить с коэффициентом 6.90.

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Румыния никогда не выигрывали больше одного матча на Евро. Всего у румынов 2 победы на турнире: на Евро-2000 с Англией (3:2) и на Евро-2024 с Украиной (3:0).

Матч пройдет 22 июня и начнется в 22:00 мск.

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Бельгия – Румыния: Лукаку огорчит скептиков, а Бельгия способна пробить коэффициент 9.50

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