Бельгия победит Румынию со счетом 2:0 по мнению букмекеров. Румыны никогда не выигрывали больше одного матча на Евро

Теги Сборная Бельгии по футболу Сборная Румынии по футболу Евро-2024 Ставки на спорт Ставки на футбол Ставки

Бельгия сыграет с Румынией во 2-м туре группового этапа Евро-2024.

Бельгия – явный фаворит матча за 1.52. Успех Румынии оценивается в 7.00. Заключить пари на ничью предлагается за 4.50.

2:0 в пользу бельгийцев – наиболее вероятный счет матча по версии букмекеров. На этот исход можно поставить с коэффициентом 6.90.

➡️ Сделать ставку на этот матч 💰

Румыния никогда не выигрывали больше одного матча на Евро. Всего у румынов 2 победы на турнире: на Евро-2000 с Англией (3:2) и на Евро-2024 с Украиной (3:0).

Матч пройдет 22 июня и начнется в 22:00 мск.

Ставки на Спортсе

Бельгия – Румыния: Лукаку огорчит скептиков, а Бельгия способна пробить коэффициент 9.50 

➡️ Бонусы на каждый игровой день ЕВРО-2024 🔥🔥🔥

2 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Такую Бельгию вполне возможно могут выиграть .
0
0
0
Ответ Доктор Щульц
Такую Бельгию вполне возможно могут выиграть .
У меня большиеее сомнения насчет этой белгии
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий