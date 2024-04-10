Игроки БЕТСИТИ считают «ПСЖ» фаворитом первого матча ЛЧ с «Барселоной»

10 апреля в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов сыграют «ПСЖ» и «Барселона». Встреча пройдет на стадионе «Парк де Пренс» в Париже и начнется в 22:00.

«ПСЖ» не проигрывает на протяжении 27 матчей – 19 побед и восемь ничьих. Парижане выиграли три из четырех домашних матчей в нынешней Лиге чемпионов.

Беспроигрышная серия «Барселоны» составляет 11 матчей. В четырех предыдущих встречах каталонцы победили.

В прошлом раунде плей-офф «ПСЖ» прошел «Реал Сосьедад» (2:0, 2:1), а «Барса» была сильнее «Наполи» (1:1, 3:1).

В последний раз команды играли между собой в 2021 году. В 1/8 финала ЛЧ сильнее по сумме двух матчей оказался французский клуб (4:1, 1:1).

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Аналитики БЕТСИТИ считают «ПСЖ» фаворитом матча. На победу команды Луиса Энрике предлагают коэффициент 2.00, успех коллектива Хави идет за 3.70, вероятность ничейного результата оценивается кэфом 4.00.

По мнению экспертов, встреча будет результативной. На ТБ 2.5 можно поставить за 1.66, ТМ 2.5 идет за 2.30. На «Обе забьют: да» можно поставить за 1.61.

Перспективным исходом выглядит «П1 и ТБ 1.5» за 2.26. Более рискованный вариант «П1 и ТБ 2.5» идет за 2.75.

Бетторы БЕТСИТИ отдают предпочтение «ПСЖ». На хозяев ставят 60% игроков. 21% верят в успех гостей, ничью выбрали 19%.

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