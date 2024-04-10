Годовой оборот онлайн-ставок в Нью-Йорке – почти 20 млрд долларов

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Общий годовой объем онлайн-ставок в Нью-Йорке вырос на 20% по сравнению с предыдущим отчетным периодом.

По итогам 2023 финансового года оборот онлайн-ставок в Нью-Йорке составил $19,64 млрд долларов.

Операторы штата за год суммарно заработали на проигрышах клиентов 1,76 млрд долларов.

Нью-Йорк – лидер по обороту ставок в США. Прошедший год стал вторым с момента легализация гемблинга в штате.

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