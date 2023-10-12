Овечкин пять раз забивал 50+ голов за регулярный сезон. Шансов на повторение почти нет
Александр Овечкин не сможет забросить 50 шайб в регулярном чемпионате НХЛ, считают букмекеры.
Нападающий «Вашингтона» пять раз за карьеру преодолевал отметку в 50 голов в регулярке. На повторение этого достижения в сезоне-2023/24 дают коэффициент 4.00.
Овечкину осталось забросить 73 шайбы, чтобы побить рекорд Уэйна Гретцки (894) по голам в НХЛ.
14 октября 38-летний россиянин проведет первый матч в новом сезоне. «Вашингтон» встретится с «Питтсбургом».
Овечкин побьет рекорд Гретцки – это вопрос времени. Букмекеры наконец поверили в это
Точно пять?!?!
Не девять?!?!