Овечкин пять раз забивал 50+ голов за регулярный сезон. Шансов на повторение почти нет

Александр Овечкин не сможет забросить 50 шайб в регулярном чемпионате НХЛ, считают букмекеры.

Нападающий «Вашингтона» пять раз за карьеру преодолевал отметку в 50 голов в регулярке. На повторение этого достижения в сезоне-2023/24 дают коэффициент 4.00.

Овечкину осталось забросить 73 шайбы, чтобы побить рекорд Уэйна Гретцки (894) по голам в НХЛ.

14 октября 38-летний россиянин проведет первый матч в новом сезоне. «Вашингтон» встретится с «Питтсбургом».

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Овечкин побьет рекорд Гретцки – это вопрос времени. Букмекеры наконец поверили в это