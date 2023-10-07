«Обе забьют» проходила в половине игр «Сочи» и «Зенита». Сегодня, возможно, тоже

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«Сочи» сыграет с «Зенитом» в 11 туре РПЛ.

Хозяева забивали как минимум один гол в 6 из 7 последних домашних игр в РПЛ. На «обе забьют» выставлен коэффициент – 1.92. Как минимум три гола забивалось в 5 из 6 последних игр «Зенита» в Премьер-лиге, тотал больше 2,5 идет за уверенные 1.89.

«Зенит» – фаворит игры, на победу петербуржцев дают 1.60, на «Сочи» – 6.10. Матч стартует в 14:00 по Москве.э

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2 комментария

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Nicitos
А в половине не проходила
+3
0
+3
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Kappa Pride
Ответ Nicitos
А в половине не проходила
Сегодня, возможно, тоже
0
0
0
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