Вариант с «обе забьют» и неплохим коэффициентом в игре «Сочи» – «Оренбург» прошел менее чем за полчаса

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В пятом туре Фонбет Кубка России «Сочи» принимает «Оренбург». После первого тайма – счет 1:1: на гол Артема Мещанинова на 17-й минуте точным ударом с пенальти ответил Владимир Обухов на 27-й.

Перед матчем вариант с «обе забьют» котировался за 1.67. А коэффициент на голы обеих команд в первом тайме предлагался за 4.00.

«Оренбург» лидирует в группе с восемью очками после четырех туров, у «Сочи» – на три меньше. Одновременно с их матчем проходит встреча «Факела» и ЦСКА.

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