Не повторит ли Медведев ошибок Надаля и встретятся ли Рыбакина и Свёнтек?

20 января на Australian Open будет жарко. Оцениваем перспективы матчей, которые ни в коем случае нельзя пропустить.

(1) Ига Свёнтек (Польша) – (Q) Кристина Букша (Испания)

20 января, 9:15 (время Астаны)

Первая ракетка мира против теннисистки, пробившейся в основную сетку АО-2023 через квалификацию. Фаворит в паре Свёнтек – Букша более чем очевиден. С кэфом П1 – 1.03, П2 – 14 кратно лидирует полька.

Ига Свёнтек пока не замечает особого сопротивления на своем пути и выступает явно не в полную силу. Что касается Кристины Букши, то она, можно сказать, уже прыгнула выше головы на Открытом чемпионате Австралии.

До АО-2023 представляющая Испанию 25-летняя уроженка Кишинева на турнирах большого шлема выиграла всего один матч за всю карьеру. Здесь же она уже одержала две победы, отправив отдыхать Еву Лис из Германии (2:6, 6:0, 6:2) и канадку Бьянку Андрееску (2:6, 7:6, 6:4) – ту самую, которая удивила весь теннисный мир, выиграв US Open-2019.

Но на третий подвиг Букшу вряд ли хватит, слишком уж безупречно выглядит сейчас Свёнтек, которая своих предыдущих соперниц – Юле Нимайер и Марию Осорио-Серрано – словно и не заметила на корте.

(25) Елена Рыбакина (Казахстан) – (13) Даниэль Коллинз (США)

20 января, 9:00

Если Свёнтек благополучно преодолеет барьер третьего круга австралийского «мэйджора», то там у нее будет шанс сразиться с Еленой Рыбакиной. Встреча действующих победительниц Уимблдона и Открытого чемпионата США на Australian Open – это было бы очень интересно!

Правда, для этого свой поединок необходимо выиграть не только польской теннисистке, но и казахстанской. А соперник ей в третьем круге будет противостоять очень серьезный – Даниэль Коллинз из США.

Американка пусть в отличие от Рыбакиной пока не выигрывала Гранд-слэмы, имеет в Мельбурне намного более высокий номер посева. К тому же она намного успешнее Елены выступает именно на Australian Open, а в прошлом году даже едва не взяла титул, уступив в финале любительнице местной публики Эшли Барти.

В очном споре у казахстанки нет преимущества – теннисистки провели между собой две встречи, выиграв по разу. Однако если говорить о коэффициентах на эту игру у Olimpbet, то в победу Рыбакиной верят большинство: П1 – 1.72, П2 – 2.16.

Определенный оптимизм внушает тот факт, что свою победу над Коллинз Рыбакина одержала совсем недавно, на турнире в Аделаиде, предшествовавшему АО-2023. Так что Лена еще не забыла, с помощью чего можно обыграть американку, чтобы устроить праздник всем любителям тенниса встречей с Игой Свёнтек.

(29) Себастьян Корда (США) – (7) Даниил Медведев (Россия) 20 января, 15:15

После раннего вылета с АО-2023 Рафаэля Надаля, сенсационно проигравшего во втором круге австралийского «мэйджора» американцу Маккензи Макдональду, Даниила Медведева смело можно считать одним из главных конкурентов Новака Джоковича в борьбе за титул.

По крайней мере, российский теннисист, выступающий на кортах Мельбурна в нейтральном статусе, теперь точно может рассчитывать на далекое продвижение по верхней части турнирной сетки. Пока седьмой номер посева довольно уверенно выступает на Зеленом континенте, не проиграв двум предыдущим соперникам ни одного сета.

Сможет ли оказать достойное сопротивление Даниилу его следующий оппонент? Сейчас линия на игру Корда – Медведев у Olimpbet выглядит в пользу второго: П1 – 4.49, П2 – 1.22.

Выступающий под американским флагом Себастьян Корда – сын известного чешского теннисиста Петера Корды, который свой единственный за карьеру турнир «Большого шлема» выиграл как раз в Австралии в 1998-м году.

Корде-младшему о подобном успехе пока можно только мечтать. Тем не менее, Себастьян вполне может испортить настроение россиянину. Единственная встреча между этими противниками состоялась полтора года назад на парижском «Мастерсе», и тогда Медведев одержал непростую победу в трех партиях. Но в то время Корда был игроком второй сотни рейтинга АТР, сейчас же он уже сеяный на Гранд-слэме, поэтому заранее отдавать победу Даниилу не стоит.

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